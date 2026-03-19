Al Festitim, maestro mexicano viene encantado

Aquí hay mucho corazón, hay mucho amor y el amor resuelve todo, aquí hay mucho amor y por eso vengo encantado, enfatizó Federico Cauich, maestro mexicano que participa en cada edición del Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas desde la creación del evento que ahora celebra su XVI convocatoria.

El Centro Cultural Abraham Lincoln, en esta ciudad, acogerá hasta el día 20 próximo los talleres impartidos por Cauich a niños de la comunidad interesados en conocer sobre papirotíteres, marionetas de papel y creación de figuras de animales.

Cada año vengo a traer talleres para los niños porque básicamente yo soy profesor, y aunque está muy trillado eso de que los niños son el futuro, nosotros somos el presente de esos niños, está entre los derechos de los niños la felicidad y los adultos tenemos que proporcionarles felicidad a los niños, comentó a la prensa.

En todo el mundo hay problemas, pero los niños no son culpables de esos problemas, tenemos que permitir que ellos vivan felices para que a la vez sean unos adultos felices; he aprendido muchísimo de los niños; toda la gente piensa que yo le enseño a los niños, los niños me están enseñando a mí, añadió.

Los niños son iguales en todo el mundo, son inocentes, traviesos, divertidos, y los maestros que trabajan con niños tenemos que ser como ellos, que te guste lo que haces, que lo disfrutes, yo disfruto mucho estar con los niños y he tenido experiencias maravillosas, aseveró el amigo de Cuba.

En 1994 a mí me invita una amiga de México a venir a tomar el taller, yo vine como dos o tres años como un alumno hasta que un día Rubén (Darío Salazar Taquechel) en una guagua me dice «ya no puedes volver como estudiante, tú tienes que volver como instructor», y desde esa época yo ya vengo como instructor cada año, rememoró.

En esta ocasión traje un proyecto de marionetas de papel, unas marionetas como de 40 centímetros con pura cartulina; otro que se llama el Zoológico visita mi escuela donde los niños van a construir unos 30 animales porque la nueva escuela mexicana y en todo el mundo se está trabajando mucho la cuestión ambiental; y el otro proyecto es los papirotíteres que también son títeres que se pueden hacer con una hoja de papel, describió Cauich.

El martes último abrió sus puertas el 16 Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas, esperado evento que se extenderá hasta el domingo venidero, con la participación de artistas cubanos, y amigos de España y de México, como el maestro Federico Cauich quien resaltó: No hay excusa para que los niños no construyan, y yo, si puedo apoyar en eso, aquí estaré siempre. (Por Yenli Lemus Domínguez | Foto: Autora)

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