En la mañana de hoy fue abanderado el elenco de los Cocodrilos de Matanzas que defenderá la chamarreta de la provincia en la cuarta edición de la Liga Élite.

Efectuado en el céntrico Parque de La Libertad, en la cabecera provincial, el acto devino espacio propicio para que los reptiles recibieran la bandera que defenderán en el torneo veraniego como sinónimo de compromiso.

Como parte de la jornada, el equipo se sumó a la campaña Mi firma por la patria, gesto que refuerza la responsabilidad social y deportiva de la plantilla ante las amenazas imperialistas.

El mentor de los yumurinos para el torneo, Eduardo Cárdenas, insistió en la importancia de la cohesión interna y la concentración durante todo el torneo para alcanzar el primer objetivo de la clasificación.

La actividad contó con la presencia del Primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora provincial Marieta Poey Zamora, el director de deportes en el territorio, José Luis Gándara Martínez, y miembros de organizaciones políticas y de masas.

El abanderamiento resulta el paso previo antes de que comience el certamen beisbolero el próximo sábado, en el que la novena occidental recibirá a su similar de Mayabeque en sus predios del Victoria de Girón. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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