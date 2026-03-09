Arcoíris: un proyecto sociocultural gestado en la comunidad 

“Los niños son la esperanza del mundo”, dijo el Héroe Nacional José Martí y es la frase que el Proyecto Sociocultural Arcoíris, de la circunscripción 78 del consejo popular Peñas Altas, toma como eslogan.

La iniciativa, desarrollada por tres profesoras egresadas de la carrera Licenciatura en Educación y Educación Artística, trabaja con niños de entre 9 y 10 años de edad.

Sobre su quehacer, los retos que supone el trabajo con los pequeños y las expectativas a futuro, dialogó Malena Reyes González, una de sus fundadoras, en una reciente entrevista.

—¿Cómo surge la idea de desarrollar Arcoíris como un proyecto sociocultural comunitario?

—En el tercer año de la carrera se recibe una asignatura que se llama Promoción Cultural, cuyo examen final es la creación de un proyecto social que vincule las manifestaciones artísticas con la comunidad.

“A partir de ahí, decidí crear el proyecto Sociocultural Arcoíris, que integra todas las manifestaciones artísticas y está vinculado a la comunidad, principalmente a la Escuela Primaria René Fraga Moreno y con la circunscripción 78 del Consejo Popular Peñas Altas”.

—¿Cuáles son las actividades que realizan y desde qué edad se vinculan los pequeños a la iniciativa?

—Un objetivo prioritario para nosotros es vincular las manifestaciones artísticas de música, danza y artes plásticas con la protección del medio ambiente. Los talleres y actividades van encaminados a fomentar en los niños una conducta de cuidado por la naturaleza.

“Llevar un proyecto como Arcoíris es bastante complejo, son muchas ideas que tienes que integrar para poder obtener el resultado final. Trabajar con niños es muy lindo, porque siempre tienen esa motivación, la creatividad; es darles la noción de lo que se va a hacer y ellos enseguida la captan.

“Los pequeños llegan al proyecto con 9 y 10 años y muchas ganas de hacer y demostrar su creatividad, es un aspecto que tratamos de potenciar en pos de una mejor experiencia educativa, tanto para ellos como para nosotros”.

—¿Cómo es el proceso de compartir con niños y verlos dar sus primeros pasos en el mundo del arte?

—Los niños tienen una energía contagiosa y siempre están ávidos por aprender algo nuevo. Solo hay que conectar con ellos, lo demás es cuestión de paciencia y dedicación.

“En cierta medida trabajar con ellos nos devuelve un poco a nuestra infancia a nosotras, esa etapa tan hermosa de la vida.

—¿De qué manera incide su objetivo fundamental respecto al cuidado del medio ambiente en la sociedad?

—Los niños que pertenecen a Arcoíris conversan con sus familias sobre la importancia de la protección de la naturaleza, influyen sobre sus compañeros de aula para evitar que arrojen basura en los parques y bosques.

“Quizá para muchos las acciones puedan parecer una cuestión mínima sin incidencia alguna. No obstante, si desde edades tempranas inculcamos este tipo de valores, en un futuro podremos ver los resultados”.

“Algo que queremos lograr es extender el grupo etario que se vincula al proyecto. Pretendemos llegar a los jóvenes y a los adultos; alcanzar una mayor vinculación con diferentes organismos en la provincia”.

En un mundo donde cada vez son más frecuentes los problemas medioambientales, propuestas surgidas en la comunidad, como la del Proyecto Sociocultural Arcoíris, intentan ser el pequeño rayo de luz que propicie darle un giro a la situación. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

