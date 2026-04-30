Empai Matanzas: 31 años de Vanguardia Nacional

La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería (Empai), de Matanzas, alcanzó una vez más la condición de Vanguardia Nacional, mérito que ha sostenido por 31 años consecutivos.

Así ratificó Alexander Almenares Soyet, secretario general del Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, como parte de sus palabras de felicitación a los miembros de la Empai.

El reconocimiento tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Teatro Sauto, Monumento Nacional, y a él también asistieron autoridades nacionales y territoriales del sector, entre ellas su director Jorge Luis Hernández Rodríguez.

En nombre del colectivo, la máster en ciencias e ingeniera Mercedes Rosa Álvarez Álvarez dio lectura a los compromisos para culminar el actual período de trabajo, enmarcados dentro de un contexto muy adverso al que no está exenta ninguna esfera laboral.

Almenares Soyet resaltó, además, la importancia de afrontar dichas dificultades de nuestro tiempo desde la entrega y la profesionalidad, como las principales armas con que este organismo ha seguido manteniendo la condecoración nuevamente entregada.

Dentro del sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones de la República de Cuba, fue también otorgada la Medalla Armando Mestre Martínez al trabajador Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité Provincial de la CTC, por sus méritos acumulados en el desempeño de sus funciones.

Una vez más, los trabajadores de la Empai alzaron la bandera de Vanguardia Nacional, para orgullo de quienes llevan más de tres décadas mereciéndola sobre la base de su esfuerzo y compromiso. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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