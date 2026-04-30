Constancia, pilar que define al culturista Leonel Alfonso Monroy

El ejercicio físico y la musculación con fines competitivos cada vez ganan más adeptos dentro del panorama nacional con jóvenes y no tan jóvenes dedicados a su práctica.

En Cuba, las dos organizaciones encargadas de rectorar lo concerniente al culturismo y el fitness son la Asociación de Culturismo y Fitness de Cuba (ACFC) y la Federación Unida de Fisicoculturismo Cubano (FUFC).

El culturista Leonel Alejandro Alfonso Monroy, campeón provincial de la categoría de hasta 75 kilogramos, inició en el mundo del cultivo al cuerpo con fines competitivos en 2023. Sobre sus inicios en el fisicoculturismo y sus aspiraciones competitivas de cara al futuro, el joven atleta dialogó en una reciente entrevista.

—¿En qué categoría inicias en el culturismo?

—Me inicié en la categoría Men’s Physique, tuve una buena preparación durante alrededor de un año. En la primera competencia en que participé, obtuve el segundo lugar a nivel provincial.

“Fue una experiencia muy bonita, porque, como se dice en el lenguaje popular, rompí el hielo de subirme arriba de una tarima y experimentar lo que se siente. Al segundo año, realice una preparación más larga, pero por problemas familiares decidí no competir y tomarme el año de descanso.

“Al año siguiente, retomé la preparación, con vista a volver a competir en la modalidad de físico de playa; pero mi preparador, que en ese momento era Robertico, el del gimnasio 9.8, me convenció para cambiar a la categoría de culturismo.

“El período de entrenamiento fue bastante largo y complicado, porque venía de una categoría donde no se evaluaban las piernas; pero en el culturismo el tren inferior resulta tan importante como el superior.

“Trabajamos duro durante seis meses y salió el resultado: campeón provincial en la categoría culturismo hasta 75 kilogramos y segundo puesto en el absoluto. Luego de eso, fuimos al nacional de la ACFC, donde conseguí el primer puesto en mi categoría y el tercero absoluto del país.

“En el nacional el nivel fue bastante elevado, porque había competidores de todo el país que, al igual que yo, trabajaron fuerte para lograr un resultado.

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—¿Qué es lo que más difícil resulta en una preparación para competir, ya sea en men’s Physique o en culturismo?

—Conocemos la situación que atraviesa el país, y que complejiza el proceso de hacer la dieta, lo cual resulta vital dentro de una preparación. Pero no es que sea imposible hacerla, la gente tiene mal el concepto de lo que es hacer una dieta, se trata de comer lo más saludable que puedas con lo que tienes a la mano”.

—Participaste en el Men’s Physique, que es una categoría que busca más bien la estética, la definición, y que se puntúa de la mitad del cuerpo hacia arriba; después realizas una transición que se puede decir que te ha sido beneficiosa porque llegas a un nacional y tienes buenos resultados. ¿Qué te motivó a asumir este reto?

—Todo comenzó en la primera competencia, recuerdo que el profesor Armando Hernández Alpízar me dijo: “Disfruta ahora, pero lo tuyo es el culturismo”.

“El cambio de especialidad fue un salto grande, porque es otro sistema de entrenamiento, que involucra más la pierna y su desarrollo muscular.

“En la categoría Men’s no es que no la evalúen, pero no tiene nada que ver con el culturismo. Entonces, hubo que hacer mucho entrenamiento sobre lo que es el tema del nivel muscular de la pierna. Eso llevó grandes sacrificios y, más que todo, ser constante”.

—Muchas personas tienen un concepto erróneo de lo que es el culturismo, asocian un físico como el tuyo con el uso de esteroides y no ven el sacrificio que lleva, tanto físico como psicológica. ¿Cómo haces para ir al gimnasio a entrenar aun cuando no tienes deseos?

—El deporte lleva mucha constancia. Ese es un parámetro fundamental cuando te trazas una meta, para cumplir los objetivos que te propones.

“Cuando no tengo deseos de entrenar o si estoy cansado por no haber dormido bien o si me toca un grupo muscular que no me gusta, lo sencillo sería quedarme en la casa. Pero, una vez que me propongo algo, no existen excusas para no ser constante”.

—¿Cómo te sentiste ante la experiencia de competir con los mejores de Cuba en tu categoría?

—La verdad, fue un poco complejo, porque era la primera vez que me enfrentaba a un escenario nacional con todo lo que implica.

“Había gente que llevaba años de entrenamiento, años compitiendo a nivel nacional. Entonces, estaba un poco nervioso, pero igual, me mantenía enfocado en lo que tenía que hacer y, al final, tuve un resultado que yo mismo no esperaba”.

—¿Por qué decidirte por la ACFC cuando en la FUFC puedes ganar patrocinadores y mayor exposición?

—No descarto que en algún momento determinado brinque a competir en la Federación, pero por ahora mi objetivo ha estado en esta. Estoy entrando en este mundo y mi primer evento a nivel de país fue el pasado año. Tal vez en un futuro cambie de asociación para probarme con otros atletas.

“Por lo pronto, el evento para el que me estoy preparando es el Iron Cuba, que debe desarrollarse a mediados de año en la capital y que, en caso de ganarlo, me daría la clasificación directa al nacional de este año.

—Aparejado a tu desempeño como atleta también eres entrenador. ¿Cómo logras compaginar ambos roles?

—Llevar ambas funciones resulta difícil y gratificante a la vez. Por un lado, no puedes descuidar tu preparación. Por otra parte, tienes un compromiso con varias personas a las que debes exigirles.

“Muchas veces, por ejemplo, en medio de los entrenamientos con las personas a las que estoy llevando, me toca hacer una comida y tengo que sacar espacio para comer yo sin descuidar su entrenamiento.

“El rol de entrenador resulta gratificante, porque ves cómo día a día las rutinas que implementas con tus atletas les van modificado el físico y, sobre todo, los van cambiando a nivel emocional.

“El gimnasio es un lugar donde muchos encontramos un segundo hogar, en el que podemos desconectar de la rutina diaria y, simplemente, entrenar y dar el máximo en cada sesión”. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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