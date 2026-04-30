En Matanzas, genetista recibe alta distinción por mérito laboral

«Recibo esta distinción con un sentimiento de gratitud, transformado en amor profundo hacia este pueblo«, manifestó Juan Carlos Perdomo, jefe del grupo provincial de la especialidad de genética médica en Matanzas, luego de obtener la Orden Lázaro Peña, de III grado, en acto de condecoraciones y tributos honoríficos en esta ciudad.

En ceremonia escenificada en el Salón de los Espejos del Teatro Sauto, Monumento Nacional, el especialista afirmó que su más importante logro en décadas de trabajo radica en no haberse apartado jamás de la asistencia médica para de esta forma mejorar la vida de embarazadas y niños, así como también de parejas y en general de las familias, «es esa la medalla más valiosa que tengo y la llevo la colgada en el alma«, refirió.

Perdomo, uno de los cinco matanceros merecedores de la alta distinción (Orden Lázaro Peña) por el quehacer sobresaliente en el ámbito laboral opinó, además, que ser un buen trabajador en la Cuba de hoy depende mucho de la sensibilidad y el humanismo, porque las carencias materiales no deberían, de ninguna forma, sumarse a las espirituales.

La falta de recursos hoy se puede aliviar con la palabra, una medicina que no cuesta pero produce mucho, sentenció el galeno, uno de los tres profesionales de la Salud Pública galardonado hoy con Orden que premia la trayectoria de cubanos y extranjeros con méritos extraordinarios en el trabajo.

Durante el acto, que contó con presencia de Antonio V. González Imbert, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas y Marieta Poey Zamora, gobernadora del occidental territorio, se reconocieron también a 37 personalidades y colectivos laborales con la Medalla Jesús Menéndez y 24 con la de Hazaña Laboral.

La provincia, reconocida entre las más destacadas de la nación por su labor sindical, arribará a este Primero de Mayo con la satisfacción de contar con 49 colectivos laborales reconocidos como Vanguardia Nacional, 15 más que en igual período del año precedente y pese a las múltiples afectaciones que impone la actual crisis energética. (Por: John Vila Acosta)

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