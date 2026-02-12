El pasado 23 de enero vio la luz en esta columna el comentario titulado “Sin respuesta denuncia de presencia de vectores”. El texto refería la misiva de Juan Luis Rodríguez Milián, residente en la calle Santa Rita, No. 25805, entre Manglar y Descanso, Consejo Popular La Playa, municipio de Matanzas, quien exponía su preocupación por la posible existencia de criaderos no controlados de mosquitos y jejenes en el patio de una vivienda deshabitada.

“Solicito urgente respuesta por el alto riesgo que posee para la salud de los habitantes de la zona”, concluía el relato de Rodríguez Milián.

Con injustificada morosidad —el planteamiento fue entregado el 1ro. de diciembre de 2025, en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM)—, el 4 de febrero último llegó la respuesta a nuestra Redacción, firmada por el doctor Andrés Lamas Acevedo, director de la citada entidad.

“Los vecinos y Juan Luis —expone el directivo— no conocen el paradero del morador —de la vivienda deshabitada—, ni la forma de obtener la llave para acceder a su interior, por lo que se persona la jefa de Vigilancia y Lucha Antivectorial del área de Salud Samuel Fernández —no explicita la fecha— y se realizan las acciones vectoriales previstas, que comprendieron focal y abatización, excepto en la inaccesible morada.

“Anteriormente —tampoco refiere cuándo—, se efectuaron acciones de fumigación adulticida y se visitó, en dos ocasiones más, por el director del policlínico Samuel Fernández, y el equipo de vectores de dicha área de Salud. En la actualidad, allí no existe transmisión de arbovirosis y se mantiene la vigilancia epidemiológica y vectorial establecida.

“Solución definitiva del problema: Convocar a la PNR y a la Fiscalía junto a los factores del barrio para acceder a la vivienda, así como también realizar acciones de perifocal con el producto Cimetrol, las cuales se deberán complementar con el saneamiento de la comunidad, a más de la localización efectiva del morador del domicilio en cuestión.

“En el día de hoy (4 de febrero) estuvimos allí el director del policlínico, la vicedirectora de Epidemiología del área de Salud, la enfermera del consultorio médico de la familia y quien suscribe este informe. Aunque visitamos la vivienda de Juan Luis, este no se hallaba. Entonces, le comunicamos a su esposa el proceso que se llevaría a cabo.

“Asimismo, reconocemos el trabajo desempeñado por los especialistas de Higiene y Epidemiología del área de Salud en el enfrentamiento a la epidemia de arbovirosis, quienes continuarán desempeñando su labor en condiciones excepcionales. Instamos a la comunidad a mantener saneadas sus viviendas y el entorno, en aras de evitar transmisión de enfermedades, lo cual también debe incluir a los CDR como parte de su misión en el barrio”.

Añade por último este periodista, que continúa siendo máxima responsabilidad del CPHEM y las direcciones municipal y provincial de Salud Pública informar oportunamente al Gobierno de estos hechos de excepción, vía idónea para canalizar asuntos tan álgidos que puedan desencadenar otra nefasta epidemia de arbovirosis en Matanzas.

