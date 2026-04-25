Esclarecen hecho delictivo en San Antonio de Cabezas

Fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) en el municipio matancero de Unión de Reyes lograron esclarecer en menos de una semana un robo con fuerza ocurrido en el poblado de San Antonio de Cabezas, con la detención de los autores y la recuperación de todos los bienes sustraídos, incluidos objetos de alto valor sentimental.

El hecho, atendido tras la denuncia del afectado, activó de inmediato a la guardia operativa y a un equipo de investigación. En el lugar tomaron declaraciones al propietario, a quien le fueron hurtados diversos bienes como piezas de autos, neumáticos y una bicicleta con un fuerte valor emocional, al haber pertenecido a su hija fallecida hace 17 años.

“Se conformó un grupo de trabajo que permitió avanzar con rapidez en la investigación y lograr la identificación de los implicados”, explicó el mayor Yasiel Prado Valdés, delegado del Minint en el territorio.

La labor investigativa permitió detener a los sospechosos en corto tiempo. Durante los interrogatorios, los implicados confesaron su participación en el hecho y se realizaron tres registros: dos en viviendas del propio poblado y otro en la casa de un familiar, donde fue recuperada la bicicleta sustraída.

Asimismo, los detenidos reconocieron su implicación en otro hecho delictivo similar, en el que sustrajeron cuatro tanques de aceite, con el objetivo de comercializarlos en el mercado informal. En uno de los registros fue ocupada evidencia vinculada a este caso.

Los acusados, de 19 y 20 años de edad, presentan antecedentes de conductas delictivas, incluyendo su relación previa con hechos contra el ganado, robos en viviendas y otros comportamientos antisociales.

Las autoridades del Minint en Unión de Reyes ratificaron que mantendrán sin descanso las acciones preventivas y operativas, con el fin de garantizar la tranquilidad ciudadana y el orden interior en el territorio.