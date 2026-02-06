APARTADO 1433: En la palestra pequeñas ligas de béisbol

Yamercy Rodríguez Romero (calle 42, No. 1907, entre 19 y 19 D) y Yaquelín González Rodríguez (edificio A 1, apto. 15, Torriente, municipio de Jagüey Grande), dos madres, cuyos hijos integran el equipo jagüeyense que participó en las pequeñas ligas de béisbol, cuestionan la organización del campeonato, sobre todo lo relacionado con la transportación.

“En 2025 —relatan— se retomaron las pequeñas ligas en la categoría 13-14 años, tan anheladas por niños y padres. Luego de comunicarnos la decisión, se informó que el 6 de diciembre comenzarían, pero la apertura fue pospuesta debido a la no disponibilidad de combustible.

“Un día, sin más, propusieron que el día 23 se efectuaría el desafío contra el equipo de Ciénaga de Zapata. Y así ocurrió. El juego fue ganado por no presentación, porque el Inder no garantizó medio de transporte. Lo mismo sucedió con otros equipos.

“Llegado el momento de concurrir a la gran final, en Cárdenas, todo se había pactado para el 8 de enero último, pero, de pronto, informan adelanto para el 3 de enero, y que el traslado no incluía transporte”.

Se preguntan las remitentes por qué acercar el cronograma a los días feriados de inicio de año, pues se sabe que muchos atletas no están en la localidad. Y más adelante añaden: “¿La Dirección de Deportes no puede garantizar la transportación? ¿Por qué lacerar sentimientos de amor al deporte en los niños? ¿Por qué no mantener la fecha inicial? ¿Por qué celebrar ambos juegos en Cárdenas?”.

Agradezco la celeridad en la contestación solicitada a José Luis Gándara, director provincial del Inder; y a Belkis, eficiente funcionaria de ese organismo, quienes hicieron posible la publicación del informe rubricado por Geraldo Crespo Delgado, subdirector de Actividades Deportivas; y Héctor Rodríguez Fariñas, comisionado de Béisbol en Matanzas.

“Las pequeñas ligas no se retomaron, se efectúan por vez primera bajo una convocatoria nacional, cuyo evento se desarrolló en la segunda quincena de enero de 2026. En consecuencia, la competencia provincial, prevista para iniciar el 6 de diciembre último, fue pospuesta porque algunos municipios no tenían garantizado el transporte.

“El desarrollo de este certamen deportivo es responsabilidad de cada territorio. Por ello, el pasado 15 de diciembre informamos a los metodólogos municipales que el día 22 del propio mes iniciaría la competencia, con el apoyo de la Empresa de Ómnibus Escolares. En tal sentido, Jagüey Grande recibía a Ciénaga de Zapata, por ende, no necesitaba trasladarse, y nunca se comunicó que la final contra Cárdenas sería el 8 de enero.

“En aras de no afectar el proceso docente-educativo, se pactó el juego final para el 3 de enero. Además, debía culminar el evento en la categoría 15-16 años y presentar la documentación para la competencia nacional, prevista, como se explicó, para la segunda quincena de enero.

“El Inder provincial, por su parte, solicitó en su amplio plan de actividades el imprescindible apoyo a los territorios, con el propósito de garantizar el aseguramiento logístico de las pequeñas ligas de béisbol”.

