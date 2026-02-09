Como parte estratégica del Programa de Gobierno y en cumplimiento específico del objetivo No. 9, dirigido a la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional, la provincia de Matanzas dispondrá de 326 módulos de sistemas fotovoltaicos de 2 kw para electrificar zonas de difícil acceso y garantizar servicios esenciales a la población.

La información fue confirmada en exclusiva a esta redacción por Anisley Fuentes Crespo, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno provincial, quien detalló que con esta importante inversión se priorizarán 150 viviendas aisladas y 176 centros vitales de diversos sectores sociales.



La asignación de los sistemas fotovoltaicos responde a un plan cuidadosamente estructurado para fortalecer la resiliencia energética en instituciones de alto impacto comunitario. Los 176 centros vitales beneficiados incluyen 13 hogares maternos, 11 hogares de ancianos, 28 casas de abuelos y 19 funerarias.





Asimismo, el beneficio de extiende a 32 cuerpos de guardia de policlínicos, 26 sucursales bancarias, 39 oficinas comerciales de la Empresa Eléctrica y 8 instalaciones de comunicaciones.



Esta distribución asegura que servicios fundamentales para la salud, el bienestar social, la gestión económica y las comunicaciones mantengan operatividad, incluso, en escenarios complejos de generación eléctrica.



La llegada de los 326 módulos fotovoltaicos, de acuerdo con Fuentes Crespo, representa un avance concreto en la política de transición energética que impulsa el país y que Matanzas implementa de manera activa.

«La instalación de estos sistemas en viviendas aisladas soluciona una necesidad histórica de familias que viven en zonas remotas, a la vez que reduce la dependencia de combustibles fósiles«, explicó la funcionaria.



En ese sentido, la coordinadora de Programas y Objetivos explicó que la electrificación de centros vitales con energía solar no solo garantiza la continuidad de servicios imprescindibles, sino que también reduce la carga sobre el Sistema Electroenergético Nacional y genera ahorros considerables en el consumo de diesel y fueloil en estas instalaciones.



«Esta acción se enmarca en el esfuerzo integral del Gobierno por cumplir con los objetivos del Programa de Gobierno, demostrando cómo las estrategias se materializan en soluciones tangibles para cada territorio», refirió.



La implementación de esta tecnología en Matanzas es un ejemplo de la voluntad política de avanzar hacia una matriz energética más limpia, distribuida y soberana. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

