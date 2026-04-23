Jóvenes integrantes de la iniciativa llamada expedición Con Luz Propia, integrada por trabajadores del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en recorrido por enclaves la ciudad constataron el impacto del bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos, y los empeños de Cuba por ganar soberanía energética.

Margarita Rubio Guerrero, trabajadora del Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal), reconoce a la expedición como un ejercicio de retroalimentación sobre cuestiones esenciales como el proceso de cambio de matriz energética, y a la vez un proceso de aprendizaje.

En la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor y más eficiente bloque unitario de su tipo en Cuba –según reporte del telecentro local TV Yumurí-, los visitantes dialogaron sobre el tratamiento a los jóvenes en el seno del colectivo laboral, y el vínculo entre universidad e industria en función de la formación profesional.

Los mantenimientos a la planta y los preparativos para la ansiada reparación capital, muy necesaria por ser la termoeléctrica sumamente vulnerable a los efectos de la hostil política norteamericana hacia la isla, se incluyeron igualmente entre los temas tratados.

También este miércoles, los jóvenes trabajadores del Minem que visitan la provincia en delegación, llegaron a la División Territorial de Comercialización de Combustibles Matanzas, conocieron sobre los procesos cotidianos y sobre avances en función de instalar paneles solares en la entidad.

La Escuela Primaria Seguidores de Camilo y Che, la Dirección Provincial de la Empresa Eléctrica en Matanzas, y el Policlínico Reynold García donde un kit fotovoltaico permite brindar el servicio de urgencias con disponibilidad eléctrica, constituyeron igualmente lugares visitados durante la expedición Con luz propia. (Por: Yenli Lemus Domínguez | Foto de Alejandro López)

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