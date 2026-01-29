APARTADO 1433: Que no se desplome la solución

En representación de los vecinos de la yumurina calle de Río, No. 30220 (interior), entre Compostela y San Carlos, escribió Mayra Llanes Lovio al Apartado 1433, preocupada por la amenaza de derrumbe a la entrada del pasillo que conduce a cuatro viviendas, donde residen niños y personas de la tercera edad.

“Desde hace meses —explica Llanes Lovio— se desplomó parte de la cubierta de la entrada. El hecho se le comunicó a la delegada de la circunscripción. Posteriormente, visitaron el lugar los obreros de la brigada de demolición de la Dirección Municipal de Vivienda (DMV), y se retiraron bajo la promesa de volver, lo cual no ha ocurrido.

“Ellos manifestaron que, para realizar los trabajos, el circuito eléctrico debía estar apagado, información que comuniqué a la Empresa Eléctrica, pero hasta el momento no se concretan las acciones iniciales. Cada día resulta mayor la amenaza de derrumbe total. ¿A quién acudir?”.

Foto: tomada de Cubadebate

Al respecto se pronuncian Daylín B. Alfonso Mora, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Anselmo Díaz Muñiz, intendente del Órgano de Gobierno.

Refieren que el planteamiento fue trasladado a las direcciones de Vivienda y la Empresa de Construcciones del Poder Popular (Emcons). Especialistas de esta última entidad visitaron el lugar el pasado 14 de noviembre, determinándose la presencia de un inversionista para analizar las acciones pertinentes, entre ellas, el corte del servicio eléctrico y el combustible para la evacuación de los escombros.

Manifiestan que en días posteriores retornaron al sitio del derrumbe los técnicos de la Emcons y de la DMV, quienes valoraron que el incidente ocurrió solo en la entrada principal del pasillo interior, y afectó la vivienda colindante, cuyo propietario no está de acuerdo con la demolición de la cubierta, sino con la subsanación estructural de esta.

Los funcionarios gubernamentales precisan que la DMV solicitará los servicios del Arquitecto de la Comunidad, en aras de obtener dictamen y asesoría especializada para proceder correctamente con la demolición, sin perjuicios al resto de los vecinos. Aclaran que allí no existe peligro para la vida de los lugareños.

Por último, constan en documentos anexos las visitas a los remitentes y su firma de conformidad con la atención recibida. Clasifican el caso Con Razón y pendiente de solución. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

