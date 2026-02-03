¡Cero grados en Indio Hatuey!

Indio Hatuey volvió a ser noticia este martes cuando el termómetro de la estación meteorológica marcó 0 grados Celsius (°C), nuevo récord absoluto de temperatura mínima para Cuba.

El registro no solo supera el 1.4 °C del día de ayer (que ya constituía un récord para el mes en el país), sino que supera el anterior récord absoluto de temperatura mínima para la nación, de 0.6 grado Celsius, registrados en la estación de Bainoa el 18 de febrero de 1996.

Según información de Marixma Millares Pérez, directora del Centro Meteorológico Provincial, se pudo observar escarcha en las hojas de cultivo de Guinea, Romerillo, en dicha estación meteorológica.

Este 3 de febrero otras dos estaciones reportaron registros inferiores a la jornada de ayer: Jagüey Grande (3.3 °C) y Varadero (14.5 °C, récord para la estación en el mes); Playa Girón, por su parte, marcó 6.3 °C.

En la provincia la menor temperatura en un año se había reportado en Unión de Reyes, 1 °C, el 21 de enero de 1971, mientras que para la estación de Indio Hatuey el récord anual era de 1.2 grados, que también data del 21 de enero de 1971.

