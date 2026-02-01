Principal

En Fotos: ¡Llegó el frío a Matanzas!

Periódico Girón 1 de febrero de 2026 0 comment
El primer día de febrero en Matanzas tiene un aire extraño, uno que se nota más en la gente que en el cielo. El frente frío había llegado en la madrugada, y para el mediodía había logrado lo casi imposible: cambiar el vestuario de toda una ciudad.

Eran las 12:20 pm cuando salí, y el espectáculo no estaba en las nubes bajas y grises, sino en las aceras. Allí estaba la verdadera noticia meteorológica.

Es una coreografía de abrigo improvisado: chaquetas de cuero guardadas por años, bufandas sacadas del fondo del armario, suéteres heredados que por fin tenían su día de gloria.

El dato del mapa del tiempo decía simplemente: «Frente frío, 22 °C». Pero el dato humano, el que se veía a simple vista en las calles de Matanzas, era mucho más elocuente: por un día, bajo este cielo invernal que nos visitaba, habíamos dejado de ser tropicales.

Éramos personas que tiritaban, que se subían los cuellos, que caminaban rápido y que, en medio del frío inusual, encontraban una razón nueva para saludarse y sonreír, compartiendo la misma y rara incomodidad.

Hasta mi compañera parecía haber venido del polo norte.

El frío nos había uniformado, y en ese forzoso abrigo, la ciudad se veía como un espejo borroso de otro lugar, pero aún inconfundiblemente cubana.

(Por: Izet Morales Rodríguez y Raúl Navarro Fuentes)

