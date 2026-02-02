Sin rival en los Play Off

Quizás suene pretencioso, pero es la realidad, hasta ahora los Cocodrilos de Armando Ferrer no han tenido rival en la postemporada. Con 6 victorias consecutivas nadie puede negar que grandes cosas le esperan si de la corona se trata.

Con marcador de nocaut 11 carreras por 0 en el séptimo inning, los nuestros pusieron contra la pared a Industriales, que hizo desfilar en el box a varios de sus jóvenes lanzadores.

Fotos: Raúl Navarro

Indefensos se mostraron ante la batería matancera, cometiendo errores que le costaron muchísimo, pues ante un equipo rival con esa calidad, pifiar no es una opción.

Agresivos en el cajón de bateo, metódicos a la hora de elegir los lanzamientos, inteligentes para correr las bases, el pitcheo milimétrico, todo como un engranaje perfecto.

Juan Miguel Martínez y Luis Ángel Sánchez fueron de lo mejor a la ofensiva, mientras que Yurisbel Gracial, Eduardo Blanco y Aníbal Medina no dejan dudas de su poder con el madero.

Excelente actuación en el box de Yamichel Pérez con 6 entradas estables, donde no le hicieron daño, a no ser las pocas amenazas que le alcanzaron a los Leones con los 7 imparables que le lograron conectar. El zurdo no concedió boletos y ponchó a 3.

Para cerrar con broche de oro tomó la responsabilidad Yosney García, quien culminó la faena en el séptimo, dando el tiro de gracia a los felinos que regresan a sus predios derrotados y donde tratarán de que la semifinal vuelva al Victoria de Girón.

Tarea casi imposible en la forma que poseen los Cocodrilos en estos momentos. ¿Se acabará la semifinal en el Latinoamericano?

Esperemos el desenlace a partir del miércoles a la 1:30 de la tarde en el Coloso del Cerro.

