Los Cocodrilos abren las fauces para el mordisco

En abarrotado estadio Victoria de Girón, Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a Los Leones de Industriales con marcador de cuatro anotaciones por una, para salir delante en la semifinal de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Como si de un secreto a voces se tratase, el pitcheo fue el hilo conductor del primer choque entre Leones y Cocodrilos.

Los abridores, por ambos conjuntos, lograron sortear las dificultades a las que se enfrentaron, uno con más fortuna que el otro.

El zurdo del municipio Martí, Yoennis Yera, trabajó por espacio de seis entradas completas, en las que toleró cinco indiscutibles, entre ellos un cuadrangular y un doblete.

La entrada más complicada del marcado con el número 58 fue la baja de la cuarta, cuando le abrieron con indiscutible y luego regaló dos boletos para congestionar las bases con un solo out en el pizarrón, pero Yera se creció y solventó las dificultades.

Destacó por la tropa roja y amarilla para el bateador designado Yurisbel Gracial, quien bateó de 3-2 con tubey, hit, una carrera remolcada y dos anotadas.

Sin duda alguna, con la adición de Gracial al roster, Los Cocodrilos han ganado muchísimo en todos los acápites del juego; no es solo el hecho de lo que aporta con el bate, sino todo lo que suma en aspectos como el corrido de bases y el nivel de dominio que exige a los contrarios.

Otro factor a favor de los reptiles es el estado de forma del cerrador Armando Dueñas, quien tras su regreso de jugar en la Liga Profesional de Nicaragua se ha consolidado como una pieza vital en el staff de lanzadores.

En el desafío frente al representativo de la capital, entró a trabajar en el séptimo episodio un poco antes de lo habitual para él.

Pese a algunas complicaciones en el inicio de su faena, logró maniatar la batería rival que cuenta en su lineup con hombres como el exgrandes ligas Yasmani Tomás y los experimentados Yasiel Santoya y Ariel Sánchez.

En un play-off que sobre el papel luce sumamente igualado, el lograr el triunfo pasará por quien demuestre más dominio sobre el terreno de juego.

Por lo pronto ya la novena dirigida por Armando Ferrer dio el primer paso y emboscó a los Leones en el pantano. ¿Será que hoy darán un segundo mordisco o el rey de la selva se sacudirá el polvo de la melena? (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

