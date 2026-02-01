Principal

Matanzas se lleva la arrancada

Foto del avatar 1 de febrero de 2026 0 comment
Matanzas se lleva la arrancada

En un excelente juego de pelota Los Cocodrilos de Matanzas comenzaron ganando una emocionante semifinal 4 carreras por 1 frente a los Leones de la capital en el estadio Victoria de Girón.

Los Azules iniciaron arriba desde el mismo primer inning por un jonrón de Yasiel Santoya, con un Raymon Figueredo efectivo en la lomita ante la poderosa tanda de los matanceros.

Matanzas se lleva la arrancada

Hasta que en el cuarto episodio Yurisbel Gracial abrió la pizarra para los rojos y un error hizo que entrara la segunda anotación para los locales.

Los industriales siguieron amenazando, pero dejaban muchos hombres en base perdiendo de esa manera la posibilidad de hacer carreras.

Matanzas se lleva la arrancada

Y como dice el refrán, si no la haces, te la hacen, pues Los Cocodrilos, en el sexto, marcaron 2 más sacando del box al abridor rival.

En la lomita de los suspiros Yoennis Yera trabajó durante 6 episodios con estabilidad y sin permitir libertades del rival.

Matanzas se lleva la arrancada

En una sorprendente decisión de la dirección yumurina, lo sustituyó tempranamente Armando Dueñas, quien tuvo dificultades en un inicio, aunque logró evitar que le anotaran y se recuperó en cada lanzamiento, culminando por todo lo alto su labor en el último tercio.

Aunque son dos equipos bateadores, prevaleció el pitcheo en esta oportunidad, situación que debe cambiar en los siguientes duelos.

Matanzas se lleva la arrancada

Mañana, a las 1:30 de la tarde, el Palacio de Los Cocodrilos será otra vez el escenario de una semifinal que debe ser reñida y muy peleada por ambos conjuntos.

Recomendado para usted

Concluye primera edición de Puentes Poéticos

Concluye primera edición de Puentes Poéticos

El error de Washington y Miami»

«El error de Washington y Miami»

El milagro de la vida en sus comienzos

El milagro de la vida en sus comienzos

Foto del avatar

Sobre el autor: Norys Castañeda Valera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *