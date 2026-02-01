Matanzas se lleva la arrancada

En un excelente juego de pelota Los Cocodrilos de Matanzas comenzaron ganando una emocionante semifinal 4 carreras por 1 frente a los Leones de la capital en el estadio Victoria de Girón.

Los Azules iniciaron arriba desde el mismo primer inning por un jonrón de Yasiel Santoya, con un Raymon Figueredo efectivo en la lomita ante la poderosa tanda de los matanceros.

Hasta que en el cuarto episodio Yurisbel Gracial abrió la pizarra para los rojos y un error hizo que entrara la segunda anotación para los locales.

Los industriales siguieron amenazando, pero dejaban muchos hombres en base perdiendo de esa manera la posibilidad de hacer carreras.

Y como dice el refrán, si no la haces, te la hacen, pues Los Cocodrilos, en el sexto, marcaron 2 más sacando del box al abridor rival.

En la lomita de los suspiros Yoennis Yera trabajó durante 6 episodios con estabilidad y sin permitir libertades del rival.

En una sorprendente decisión de la dirección yumurina, lo sustituyó tempranamente Armando Dueñas, quien tuvo dificultades en un inicio, aunque logró evitar que le anotaran y se recuperó en cada lanzamiento, culminando por todo lo alto su labor en el último tercio.

Aunque son dos equipos bateadores, prevaleció el pitcheo en esta oportunidad, situación que debe cambiar en los siguientes duelos.

Mañana, a las 1:30 de la tarde, el Palacio de Los Cocodrilos será otra vez el escenario de una semifinal que debe ser reñida y muy peleada por ambos conjuntos.