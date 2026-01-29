Pedro Betancourt: Sesiona Comité Municipal del Partido

Con la premisa de evaluar de manera autocrítica los resultados de 2025 y definir compromisos de trabajo para el presente 2026, la estructura partidista betancourense efectuó su Pleno Extraordinario municipal, concebido como un espacio de reflexión política y de proyección estratégica para el nuevo período.

Con la presencia de las máximas autoridades políticas de la provincia, encabezadas por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario de la organización en Matanzas, y Royslán Cámbara Sosa, primer secretario de la organización en el municipio, quién presentó los acuerdos del XI Pleno del Comité Central y realizó un balance del año precedente.

Su intervención abordó los aciertos y desafíos de la localidad en materia de trabajo político-ideológico, producción local de alimentos, prevención del delito y capacitación de cuadros políticos y administrativos, con énfasis en la necesidad de fortalecer la unidad y la eficacia de las acciones en cada frente.

Roberto Serrano Suárez, miembro no profesional del Buró del Partido, destacó la pertinencia del intercambio y se refirió sobre la preparación constante que ha de primar en la militancia, así como la responsabilidad del Partido de acompañar la materialización de cada tarea de la Revolución.

En representación de los Comités de Defensa de la Revolución, Yodaimy Guía Rosell, coordinadora municipal, reafirmó el compromiso del organismo con la base e hizo hincapié en la necesidad de incrementar las iniciativas productivas en patios, parcelas, organopónicos y huertos, potenciar la movilización popular y extrapolar los resultados obtenidos en el Consejo Popular Camilo I a las demás demarcaciones locales.

Por su parte, la intendente municipal, Gladys Rodríguez López, abordó los indicadores positivos de Pedro Betancourt respecto a la producción de frutas y hortalizas, la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional y la asistencia social a núcleos vulnerables, así como la valía de las ferias semanales y la atención prioritaria a los centros sociales, dado su impacto directo en la calidad de vida de la población.

Asimismo, Alexis La Red Valdespino, delegado de la Agricultura, informó sobre el compromiso del sector con el arroz, frijoles, granos y la producción láctea. En este apartado, celebró el 105 % de sobrecumplimiento en la campaña de siembra de frío e insistió en la necesidad de incrementar la producción cárnica, enfrentar el hurto y sacrificio de ganado, y agilizar los procesos de entrega de tierras para aprovechar mejor los suelos y elevar la producción de alimentos.

Finalmente, Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en la provincia, insistió en la urgencia de abrir polos de exportación, potenciar el empleo de fuentes renovables de energía ante la compleja situación electroenergética nacional, generar divisas para sustituir importaciones y avanzar hacia el autoabastecimiento local a partir de recursos endógenos. (Por: Yadiel Barbón Salgado/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

