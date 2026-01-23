Define Pleno del PCC en Matanzas compromisos para 2026

El Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas realizó un análisis autocrítico de los resultados alcanzados en 2025 y definió estrategias de trabajo para el 2026, con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Con la presencia también de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, en el encuentro se evaluaron las principales dificultades del territorio y se trazaron compromisos para enfrentar los desafíos del año en curso, en correspondencia con los acuerdos del XI Pleno del Comité Central celebrado a finales de 2025, informó el PCC desde su perfil en Facebook.

La secuencia de los plenos provinciales extraordinarios comenzó el 7 de enero en Pinar del Río y Artemisa, continuó el 8 en Santiago de Cuba y Guantánamo, prosiguió el 9 en Granma y Holguín, y se retomó el 21 en Sancti Spíritus y Villa Clara.

Continuó el 22 de enero en Cienfuegos, y el municipio especial de Isla de la Juventud, y prosigue hoy en Matanzas como parte de un ejercicio nacional de seguimiento a las prioridades del Partido.

Estos encuentros han ratificados los tres pilares esenciales del trabajo político: la unidad, el antimperialismo y el patriotismo, subrayando la necesidad de aplicar con rapidez los acuerdos partidistas y fortalecer la conciencia revolucionaria, bajo el principio de que el Partido debe ser más exigente en el cumplimiento de sus objetivos, garantizando la disciplina como norma, sin caer en posiciones extremas.

Los espacios de debate han servido para reflexionar sobre el papel de la militancia en la conducción política y social, así como para evaluar la implementación de estrategias vinculadas a la producción, los servicios y la defensa de la soberanía en correspondencia con las prioridades nacionales.