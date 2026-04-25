Un encuentro con la historia

Fotos: De la autora

En la sede matancera de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se realizó un emotivo encuentro que reunió a Héroes del Trabajo, combatientes, exdirigentes sindicales y jóvenes trabajadores para dialogar acerca de sus experiencias.

La cita, efectuada tradicionalmente cada año en víspera del 1ro de Mayo, constituye un rescate de la memoria histórica de la CTC y sus trabajadores. Allí estuvieron presentes varias generaciones de sindicalistas, Héroes del Trabajo y el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo.

“Este encuentro es importante porque siempre resulta especial vernos, relacionarnos y, sobre todo, agradecer a quienes nos formaron. Siempre tenemos que recordarlos y tener en cuenta sus enseñanzas, y atemperarlas a los momentos que estamos viviendo para ponerlas en práctica”, expresó la exdirigente sindical, Isdalys Rodríguez Rodríguez.

También resaltó cómo hace pocos meses se discutió el Código de Trabajo, un documento que junto al movimiento sindical logra representar a los trabajadores cubanos.

Entre los invitados estuvo el Dr. Juan Carlos Martín Tirado, Héroe del Trabajo y director del Hospital Militar Clínico Quirúrgico Docente Mario Muñoz Monroy, quien destacó el papel de los colectivos laborales, ese grupo de personas que para el galeno constituyen los principales héroes del país, ya que son los responsables de los resultados que se logran en las instituciones.

Además, la voz de la juventud se hizo sentir gracias a Ariannis Rodríguez Hernández, miembro del secretariado. “Ustedes son la memoria viva y la guía de nuestro presente. Ustedes nos han legado la ética de trabajo, la solidaridad y los ánimos para defender cada conquista. Las nuevas generaciones no les fallaremos”, aseguró.

El encuentro fue un acto de remembranza para quienes entregaron su vida al trabajo y la defensa de la Isla. Que a su vez, junto a las nuevas generaciones, escriben la historia del movimiento sindical.