Se desarrolla en Matanzas Consejo Provincial de Gobierno

Con un minuto de silencio en honor a los 32 compatriotas caídos en el ataque de Estados Unidos a Venezuela, inició este miércoles el Consejo Provincial de Gobierno, primero del año en Matanzas y con carácter extraordinario.

Encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz (por videoconferencia); el viceprimer ministro, Eduardo Martínez Díaz; así como las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, en el encuentro se debatió sobre la implementación en toda la geografía matancera de los acuerdos y decisiones adoptados en el XI Pleno del Comité Central del Partido, del VI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Ministros, relacionados con el Plan y Presupuesto para el 2026.

Durante la rendición de cuenta de su gestión, Marieta Poey Zamora, Gobernadora de Matanzas, se refirió a las deficiencias aún por superar en la provincia. En la esfera educativa sobresale el déficit de más de 2500 maestros. El plan de la vivienda se cumplió al 50% y en igual porciento la satisfacción del sistema de la transportación de los pasajeros, este último uno de los aspectos que más inconformidad ocasionó en la población en lo referente a administración.

Existe un marcado déficit de los medicamentos del cuadro básico, de ahí que la Gobernadora insistiera en lo vital de buscar alternativas dentro de la medicina natural tradicional.

Matanzas está inmersa en el Estudio de familia, donde se investiga lo referente a ancianos que viven solos, jóvenes desvinculados al estudio y trabajo, así como otros aspectos relevantes que ayudarán en la toma de decisiones gubernamentales.A «cambiar la mentalidad y hacer cosas diferentes» con el objetivo de disminuir gastos y aumentar ingresos, instó Esteban Lazo Hernández, quien a la vez insistió en la importancia de la participación popular. «Nos está faltando no solo qué tenemos que hacer, sino analizar el cómo lo hacemos».

La presidenta de la Asamblea Municipal de la urbe cabecera provincial, Daylín Alfonso Mora, se refirió al plan de acción previsto, en el que se enmarcan como prioridades ejercer un mayor control de gastos y profundizar en lo relacionado a producción de alimentos. «No hemos cumplido la Campaña de Frío, lo que se debe mejorar para este año.

«Lo principal es que se entienda que el presupuesto es más finito por las condiciones que tiene el país, pero que podemos hacer mucho más, que debemos buscar alternativas desde esa participación popular, desde los electores, factores en la comunidad, organismos padrinos en cada una de las demarcaciones del consejo popular», consideró.

Evasión fiscal, uso de los canales de pago, diversificación en las ofertas, elevar la calidad de las decisiones sociales y cambios en la matriz energéticas en sectores puntales también fueron aristas que centraron el debate.

«En la Ciénaga de Zapata establecimos un sistema de trabajo donde todas las semanas llegamos a los consejos populares, visitamos a los productores líderes y nos enfocamos en lograr el cumplimiento del plan de la economía y el presupuesto para el año que está ajustado, pero que responde a las necesidades principales que tenemos», explicó Oslay Díaz Pagés, intendente del sureño territorio, quien resaltó acciones enfocadas hacia los vulnerables, así como a los nuevos proyectos para la obtención de divisas a través de renglones exportables en el municipio.

«En materia agrícola, continuaremos la entrega de tierra, tanto en usufructo como a entidades para autoconsumo y, a su vez, el control del uso de tenencia de la tierra y la masa ganadera. La Agricultura se propone crecer desde el punto de vista productivo en un 18,5% con respecto al año anterior, fundamentalmente en el arroz, los granos y las proteínas», expresó Carlos Luis Naranjo Suárez, su delegado, quien se refirió, además, a lo imprescindible de lograr encadenamientos productivos en la producción porcina y avícola, y la instalación de fuentes de energía renovables para solventar problemas eléctricos en el sector.

La directora general de Salud en Matanzas, Yamira López García, se refirió a la importancia de un observatorio vinculado al Programa de Atención Materno-Infantil (Pami), que buscar detectar problemáticas y perfeccionar atenciones. En este sentido, se disgnosticó la prematuridad y el bajo peso al nacer, así como los riesgos a revertir en embarazadas. «El Pami se hace en el terreno, en el consultorio, se hace en el hogar, y no en una reunión técnica. Se hace viendo pacientes. Solo así se disminuirá la mortalidad infantil y se lograrán los indicadores que esperamos».

El completamiento de la plantilla en las instalaciones turísticas también fue abordado en el Consejo Provincial de Gobierno, donde se ahondó en los avances del proyecto «Varadero, ciudad digital», así como novedades previstas a desarrollarse en el balneario que buscando seguir potenciándose como destino seguro de sol y playa.

«Las estrategias de desarrollo, que fueron recientemente certificadas y aprobadas en las asambleas municipales, tienen que convertirse en un instrumento transformador, dirigido a la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan al pueblo a partir de explotar todas las potencialidades de los territorios. El diálogo y su participación resulta imprescindible», resaltó el Primer Ministro en las palabras de clausura de la cita.