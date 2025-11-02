SNB 64: Medina y Andrys, posibles regresos de Matanzas tras parón

Aníbal Medina y Andrys Pérez, dos de los puntales del equipo Cocodrilos de Matanzas, podrían ver acción desde el próximo martes, cuando se reanude la LXIV Serie Nacional de Béisbol (SNB) en Cuba, luego de recuperarse de lesiones y enfermedades que los alejaron por semanas de los diamantes.

De acuerdo a Leandro Arcos, preparador físico de los saurios, ambos jugadores regresaron a los entrenamientos durante días recientes y se prevé que puedan reincorporarse al juego regular a partir de la venidera subserie, en la cual Cocodrilos enfrentará a Leñadores de Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella, en el llamado Balcón del Oriente.

En el caso de Pérez, se le ve en mejor estado físico y anímico, después de superar la arbovirosis que le afectó, mientras que Aníbal ya se encuentra casi listo tras una lesión en la mano, provocada por un accidente en motocicleta, detalló el directivo conocido popularmente como Landy.

Arcos precisó que los dirigidos por Armando Ferrer también contarán con presencia del capitán Eduardo Blanco y el infielder Juan M. Martínez, quienes como otros dentro del conjunto se mantienen en juego con dolencias físicas y malestares, debido fundamentalmente al impacto de la enfermedad conocida como chikungunya.

Espero poder desempeñarme en mi función de receptor desde el martes venidero, me siento bastante mejor de salud y consciente de la necesidad del equipo de recuperar jugadores claves, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias Andrys Pérez, miembro del equipo Cuba que intervino en el V Clásico Mundial.

Aclaró Andrys, ahora preseleccionado al equipo nacional de la Isla para la cercana Serie de las Américas, que su hermano y compañero de equipo Adrian (Pérez) se encuentra todavía convaleciente de la virosis, por lo que debe demorar algunos días para volver a los terrenos.

Cocodrilos de Matanzas, campeones por última vez en enero de 2020 y actuales líderes de la clasificación general en la presente lid, encaran la segunda mitad de campeonato con sensibles bajas por razones diversas, entre ellas las de los lanzadores Yoanni Yera, Noelvys Entenza, Denis Quesada, Armando Dueñas y Haikel Parra.