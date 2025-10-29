Erick Acevedo: “Cienfuegos me dio la oportunidad que en Matanzas no tuve”

El jugador del infield Erick Acevedo, natural del barrio Pastorita en Matanzas, vive su segunda Serie Nacional con los Elefantes de Cienfuegos y asegura sentirse plenamente identificado con la novena sureña.

“Jugué todas las categorías inferiores en Matanzas, pero al llegar a la categoría Sub-23 para integrar luego la serie nacional no tuve la oportunidad que merecía y decidí venir a Cienfuegos con el deseo de jugar béisbol y seguir creciendo en este deporte”, contó Acevedo.

Uno de los momentos más significativos de su carrera ha sido compartir equipo con “El Grillo” Arruebarrena, un ídolo de su infancia. “Desde que llegó a los cocodrilos lo veía jugar en el estadio de Matanzas y les comenté a mis amigos que mi sueño es jugar a su lado. Poder hacerlo aquí en Cienfuegos es un orgullo. Siempre está cerca del equipo dando consejos”, comentó.

Acevedo ha demostrado versatilidad en el cuadro interior. Ha jugado en segunda, tercera y campo corto, aunque confiesa que la posición donde más cómodo se siente es la segunda base. “Esta temporada estoy jugando diario en tercera, una posición nueva para mí, pero lo importante es ayudar al equipo donde haga falta”, afirmó.

Sobre su posible participación en la Liga Élite, explicó que estuvo en la bolsa de refuerzos, aunque no fue llamado. “Eso me motiva a seguir trabajando para mejorar mis números y ganarme un puesto”, señaló.

A sus pocos años, Acevedo se ha ganado un lugar regular en un equipo con jugadores de experiencia. “La clave ha sido el trabajo diario y la confianza que me ha dado la dirección del conjunto”, dijo.

El joven matancero ha sido utilizado como primer o noveno bate, según las necesidades del conjunto. Aunque llegó a la serie en recuperación de una lesión sufrida en el Sub-23, asegura que ya se siente mejor y listo para aportar.

También destacó la importancia de mantener el campeonato Sub-23, una competencia que considera esencial para el desarrollo de los peloteros jóvenes. “Muchos no tienen espacio en la Serie Nacional y ese torneo les permite crecer”, subrayó.

Sobre una posible vuelta a Matanzas, fue claro: “Irme a jugar por Matanzas no pasará. Cienfuegos me abrió las puertas, me apoyó y me dio la oportunidad que no tuve en mi provincia. Soy un elefante, y de aquí no me voy”. (Por Maxdiel Fernández Padrón y George Carlos Roger Suárez)

