Pesas: Entrenar contra la adversidad sin renunciar a los resultados

El levantamiento de pesas en Matanzas sostiene su preparación en medio de un escenario complejo, marcado por limitaciones materiales y dificultades logísticas, pero con el propósito firme de no detener el desarrollo de sus atletas. Así lo explicó el entrenador Enrique Ortega Andrés, quien ofreció detalles sobre el trabajo que se realiza actualmente en el gimnasio del Ateneo.

Ortega recordó que los mejores resultados de la provincia llegaron en las décadas de 1990 y los primeros años del 2000, cuando todas las categorías y entrenadores se concentraban en un mismo espacio. Según precisó, esa unidad de trabajo favorecía la masividad, el control técnico y la calidad de la preparación, elementos que llevaron a Matanzas a ocupar posiciones destacadas a nivel nacional.

En la actualidad, la realidad es distinta. La escasez de implementos y el deterioro de varias instalaciones obligan a reorganizar los entrenamientos. Aun así, en el gimnasio se mantiene el trabajo diario desde horas tempranas de la mañana, con la atención a atletas del equipo nacional por parte de José Ricardo Suárez, mientras en la sesión vespertina se incorporan las categorías escolares, bajo la guía de John William y del propio Ortega.

El cuerpo técnico ha buscado alternativas para garantizar la continuidad del proceso docente y deportivo. Parte de las clases se trasladaron a espacios habilitados en centros como la escuela Fajardo, el Palmar de Junco y Medicina Deportiva, donde reciben atención atletas de diferentes barrios de la ciudad. La prioridad, según explicó el entrenador, es evitar que los jóvenes interrumpan su preparación.

En el caso de los deportistas procedentes de municipios, la estrategia ha sido aún más flexible. Para quienes no pueden trasladarse a diario a Matanzas, se les han facilitado barras y discos, de manera que puedan entrenar desde sus hogares en los días en que no asisten al gimnasio. Los planes de trabajo son enviados por WhatsApp por sus entrenadores, lo que permite mantener la sistematicidad de las cargas.

La atención a los talentos con proyección nacional también ha requerido soluciones extraordinarias. Varias atletas, campeonas y medallistas nacionales, permanecieron durante un tiempo alojadas en áreas acondicionadas dentro del propio gimnasio para no perder el curso competitivo. Tras nuevas orientaciones que impedían el albergue en instalaciones deportivas, el colectivo técnico gestionó otras variantes con familiares y, en algunos casos, con apoyo directo de los entrenadores.

Otro de los grandes retos del año está en la posible celebración de los Juegos Escolares, cuya sede de levantamiento de pesas asumiría Matanzas. Ortega agradeció la confianza depositada en la provincia y destacó la importancia del evento, que no se desarrolla en territorio yumurino desde 1999.

No obstante, la realización del certamen depende, en buena medida, de la reparación del gimnasio, una instalación que presenta filtraciones, puertas deterioradas y un marcado desgaste por la falta de mantenimiento durante años. Ya se realizaron inspecciones técnicas y levantamientos constructivos, a la espera del inicio de las labores de reparación.

A la par, el calendario competitivo se ha visto seriamente afectado. Hasta la fecha no ha podido desarrollarse ninguna copa ni evento interprovincial, una situación vinculada fundamentalmente a los problemas con el transporte. Ante ello, el colectivo técnico organiza controles internos que simulan competencias para medir el rendimiento de los atletas.

La preparación, pese a todo, avanza de manera favorable. Ortega señaló que, aunque al inicio del año varios atletas enfrentaron problemas de salud asociados a brotes virales y otras enfermedades, el grupo logró recuperarse y mantener un alto nivel de compromiso con el entrenamiento.

“El mérito es de los muchachos”, subrayó el entrenador al referirse a la disciplina mostrada por los pesistas, quienes, incluso, en jornadas de intensas lluvias, no han dejado de acudir al gimnasio. Esa entrega, junto al esfuerzo de entrenadores y familiares, sostiene la esperanza de que Matanzas vuelva a firmar una actuación destacada si finalmente se celebran los Juegos Escolares.

En medio de las limitaciones que impone la situación del país, el levantamiento de pesas matancero continúa apostando por la constancia, la creatividad y la voluntad colectiva como pilares para defender sus resultados y seguir formando campeones. (Foto: Cortesía del entrenador Enrique Ortega) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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