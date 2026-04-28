Oficializan nómina de los Cocodrilos de Matanzas rumbo a Liga Élite 

Luego de muchas especulaciones y rumores en redes sociales en torno a la confección del roster de los Cocodrilos de Matanzas de cara a la IV Liga Élite del béisbol cubano, en el congresillo técnico efectuado en el día de hoy quedaron oficializados los nombres que defenderán la chamarreta yumurina.

La novena quedó constituida por tres receptores, seis jugadores de cuadro, seis jardineros, mientras el staff de serpentineros quedó conformado por 12 lanzadores.

Finalmente, el lanzador granmense Leandro Martínez, quien se había anunciado en sustitución del zurdo Naykel Cruz no podrá participar en el torneo por no encontrarse en óptima forma deportiva.

En modificación del veterano caballo de batalla de los Alazanes de Granma el cuerpo de dirección de los saurios decidió sumar a sus huestes al espirituano Carlos Michel Benavides.

También trascendió que de cara al torneo, que arrancará el venidero 2 de mayo el encargado de dirigir a los monarcas nacionales será Eduardo Cárdenas.

Por su parte, el experimentado mentor Armando Ferrer se halla actualmente bajo tratamiento médico, atendiendo situaciones de salud que le impiden asumir el mando en este momento.

Las autoridades deportivas matanceras mantienen la expectativa de poder contar con Ferrer para la próxima Serie Nacional de Béisbol (SNB), reconociendo su experiencia y liderazgo dentro del béisbol cubano.

⚾ EQUIPO DE MATANZAS PARA LA IV LIGA ÉLITE DEL BÉISBOL CUBANO