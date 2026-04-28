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Oficializan nómina de los Cocodrilos de Matanzas rumbo a Liga Élite 

28 de abril de 2026 0 comment
Oficializan nómina de los Cocodrilos de Matanzas rumbo a Liga Élite 

Luego de muchas especulaciones y rumores en redes sociales en torno a la confección del roster de los Cocodrilos de Matanzas de cara a la IV Liga Élite del béisbol cubano, en el congresillo técnico efectuado en el día de hoy quedaron oficializados los nombres que defenderán la chamarreta yumurina.

La novena quedó constituida por tres receptores, seis jugadores de cuadro, seis jardineros, mientras el staff de serpentineros quedó conformado por 12 lanzadores.

Finalmente, el lanzador granmense Leandro Martínez, quien se había anunciado en sustitución del zurdo Naykel Cruz no podrá participar en el torneo por no encontrarse en óptima forma deportiva.

Matanzas: Un juego de infartos y de Cocodrilos

En modificación del veterano caballo de batalla de los Alazanes de Granma el cuerpo de dirección de los saurios decidió sumar a sus huestes al espirituano Carlos Michel Benavides.

También trascendió que de cara al torneo, que arrancará el venidero 2 de mayo el encargado de dirigir a los monarcas nacionales será Eduardo Cárdenas.

Por su parte, el experimentado mentor Armando Ferrer se halla actualmente bajo tratamiento médico, atendiendo situaciones de salud que le impiden asumir el mando en este momento.

Las autoridades deportivas matanceras mantienen la expectativa de poder contar con Ferrer para la próxima Serie Nacional de Béisbol (SNB), reconociendo su experiencia y liderazgo dentro del béisbol cubano.

⚾ EQUIPO DE MATANZAS PARA LA IV LIGA ÉLITE DEL BÉISBOL CUBANO

  • Receptores
    George Antony Ponce
    Yoandy Jiménez 
    Andry Pérez 
  • Jugadores de cuadro
    Yulieski Remón 
    Juan Miguel Martínez 
    Yariel Duque 
    Adrián Jesús Pérez
    Luis Ángel Sánchez 
    Aníbal Medina
  • Jardineros
    Eduardo Blanco
    Rafael Álvarez
    José Amaury Noroña
    Brayan Peña
    Dariel Rojo
    Hanyelo Videt
  • Lanzadores
    Carlos Benavides
    Sammy Benítez 
    Yanielkis Duardo 
    Jenier Álvarez 
    José Carlos Quesada
    Shaiel Cruz
    Noelvis Entenza
    Yosney García 
    Roilán Averohff
    Luis Manuel Hernández 
    Armando Dueñas
    Brian Reyes
  • Director
    Eduardo Cárdenas

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Sobre el autor: George Carlos Roger Suárez

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