Unión Eléctrica prevé afectación de 1775 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1762 MW a las 19:40 horas.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2213 MWh, con 424 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1495 MW y la demanda 2600 MW con 1099 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 6 de Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 462 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 76 centrales de generación distribuida con 630 MW. 189 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 819 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima una disponibilidad de 1495 MW y una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1705 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1775 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

