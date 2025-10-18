Reinauguran Cerdicentro, espacio para la comercialización de cárnicos

Luego de un mes de intenso trabajo el Cerdicentro, espacio ubicado en la calle Milanés, esquina América reabrió sus puertas al público matancero en la tarde de este jueves.

En el local, perteneciente a Comercio y Gastronomía y arrendado al productor Alfredo López Gallardo, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Flores Zamora, de Unión de Reyes se expende carne de cerdo y sus derivados procesados en una mini industria de la propia CCS, así como productos importados.

» El mayor reto hoy es mantener el surtido y los precios», expresó López Gallardo, quien asume el reto de sostener un punto clave en la comercialización de alimentos de la ciudad yumurina.

El local que todavía recibe algunas mejoras para brindar un servicio de calidad al público cuenta con paneles solares y cámaras de refrigeración, lo cual garantiza la conservación de sus producciones y su sostenibilidad.

Asimismo, quienes allí acuden pueden hacer uso de los canales de pago electrónico establecidos para tales fines.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Marieta Poey Zamora, gobernadora provincial, el General de División Raúl Villar Kessel, jefe del Ejército Central acompañados de otras autoridades del territorio asistieron a la inauguración.