Unión Eléctrica estima afectación de 1420 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1509 MW a las 19:50 horas, superior a lo planificado por la no entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y de la unidad 3 de la CTE Renté.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4262 MWh, con 568 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1630 MW, la demanda 2550 MW con 947 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 366 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 80 MW (En proceso de arranque)

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1710 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1390 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1420 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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