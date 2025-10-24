Barcelona y Real Madrid llegan en racha al Clásico Español

Cartel del «Clásico español» tomado de elgrafico.com

El próximo domingo 26 de octubre se jugará una nueva edición del «Clásico español«, y tanto Barcelona como Real Madrid llegan con victorias importantes en la Champions League, mostrando estilos distintos pero igual de efectivos.

El Barcelona llega con confianza tras golear 6-1 al Olympiacos en el estadio Lluis Companys. El equipo de Hansi Flick exhibió un fútbol ofensivo y dinámico, con un protagonismo marcado de los jóvenes formados en La Masía.

Más allá del resultado, el Barça mostró una versión sólida, con movilidad, presión alta y una conexión fluida entre sus líneas a pesar de las desconexiones defensivas en los primeros minutos del encuentro. El partido sirvió para reforzar la confianza del grupo de cara al Clásico, donde buscarán demostrar que su proyecto basado en el talento joven puede competir con la experiencia blanca.

Por su parte, el Real Madrid se impuso 1-0 ante la Juventus en el Santiago Bernabéu, manteniendo su invicto en la competición. Aunque el marcador fue corto, el conjunto de Xabi Alonso dominó la posesión y generó más oportunidades.

El Madrid mostró su habitual solidez, con equilibrio táctico, paciencia en la circulación y una defensa ordenada con respecto a la temporada anterior. Pero aún no ha logrado alcanzar su mejor versión bajo el mando de Xabi y las estrellas de gran renombre en sus filas.

Pese a no brillar en el marcador, el conjunto merengue demostró madurez y capacidad para resolver partidos cerrados, una virtud clave en duelos de alta tensión como el Clásico.

Ambos equipos llegan en buen momento: el Barcelona, con la euforia de su fútbol ofensivo; y el Real Madrid, con la confianza que le da su consistencia y experiencia en los grandes escenarios.

El Clásico del 26 promete ser un choque entre estilos: la juventud y frescura culé contra la experiencia y eficacia blanca. Un encuentro que, como cada año, marcará el pulso del fútbol español.

¿Ampliará el Barça su hegemonía planteada la temporada pasada o romperá el Madrid la sequía ganadora frente a su máximo rival? (Por Maxdiel Fernández Padrón)

