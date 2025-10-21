Cuba dice presente en podio quisqueyano

El pasado día 11 del presente mes se celebró la Copa Internacional de Judo NACO 2025 en el Polideportivo Tony Barreiro de la República Dominicana, en el cual Cuba tuvo una digna representación con el pequeño Icerid David Sabido Rodríguez, quién obtuvo la medalla de bronce en la categoría infantil B, -58kg.

El yumurino sufrió un duro revés en el combate de apertura, pero sacó el estirpe de guerrero que lleva dentro para salir por la puerta ancha en sus tres enfrentamientos siguientes y llevarse la medalla de bronce.

Sabido fue el único judoca cubano que participó en la justa quisqueyana de 570 atletas distribuidos en distintos grupos, desde niños hasta adultos representando a clubes de diversos países como Estados Unidos, Puerto Rico, Chile y Costa Rica.

Icerid, además del bronce alcanzado en el concluido evento caribeño, también luce en sus vitrinas una medalla de oro categoría junior sub 13 obtenida en el campeonato panamericano con sede en Varadero en el mes de abril del 2024.

Aunque se vaticina un futuro prometedor, sus entrenadores deben seguir inspirandole toda confianza y sabiduría pues quizás dentro de unos años tengamos en nuestras filas a un campeón olímpico. (Oscar David Piñera Guillot)