Cocodrilos noquearon a Vegueros

De lo simple a lo profundo. Así podría catalogarse el nocaut de 17×0 propinado por Cocodrilos de Matanzas a Vegueros de Pinar del Río, en el cierre de la ya histórica confrontación bilateral en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Durante cuatro días, las acciones en el yumurino Estadio Victoria de Girón habían transitado por cauces serenos, dominio del pitcheo y con un récord nacional de cuatro juegos consecutivos finalizados bajo el dictamen de la Regla Schiller.

Entonces este domingo cayó el telón de la paridad, pues el cuadro local pegó friolera de 17 jits en los siete innings que duró el partido. Remolcaron tres carreras per cápita Esteban Terry y el capitán Eduardo Blanco, que llegó a 29 y se quedó como líder solitario. Andrys Pérez conectó un jonrón.

Jan Carlos Lorenzo logró su segunda victoria y Ludwing Bencomo cargó con el revés.

Además, en el parque 26 de Julio, Cazadores de Artemisa aprovechó una sólida labor monticular del zurdo Geonel Martínez, que le propinó ocho argollas a Indios de Guantánamo. Pero el triunfo 1×0 se lo acreditó el relevista Israel Sánchez, quien sacó los seis últimos outs.

Yerardo de la Caridad Reyes conectó biangular en la décima entrada para remolcar la única carrera del partido, ante un envío del derrotado Joel Tejeda.

Huracanes de Mayabeque pintó de blanco 8×0 a los Toros de Camagüey, con buena actuación del derecho Yadián Martínez, que trabajó siete actos al son de cinco ponches para lograr su segunda victoria.

Piratas de la Isla vencieron 8×6 a Gallos de Sancti Spíritus, con jonrones claves de Alexander Almarales y Frank David González.

En otros resultados, Cachorros de Holguín y Elefantes de Cienfuegos dividieron honores. A primera hora ganaron los orientales (14×9) y los sureños tomaron desquite en el segundo (5×4).

En esta jornada se suspendieron los doble partidos entre Santiago de Cuba-Villa Clara e Industriales-Granma, y el sencillo previsto entre Las Tunas-Ciego de Ávila. (Tomado de JIT/Foto: Roberto Morejón)

