Balón de Oro 2025: Dembelé, Yamal y Pedri entre los favoritos

El 22 de septiembre del 2025 tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet de París la 69 edición de la ceremonia de entrega del Balón de Oro y otros premios.

El Balón de Oro, galardón más importante en el fútbol mundial, se prepara para su edición 2025, organizada por la revista France Football, en colaboración con la UEFA.

Los principales jugadores nominados en esta categoría son Ousmane Dembelé, Lamine Yamal, Raphiña, Pedri, Vithiña, entre otros. Este premio reconoce a los mejores futbolistas de la temporada 2024-2025. En esta ocasión, se introducirán tres nuevas categorías: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

Desde su creación en 1956, el Balón de Oro ha sido un símbolo de excelencia en el deporte, destacando aquellos jugadores que han demostrado habilidades y logros sobresalientes. Este año, la ceremonia tendrá un toque especial, ya que la leyenda brasileña Ronaldinho, quien ganó el Balón de Oro hace dos décadas, será el encargado de entregar este prestigioso trofeo.

La inclusión de nuevas categorías resalta la evolución del fútbol femenino y su creciente reconocimiento en el ámbito internacional. La ceremonia promete ser un evento significativo que celebrará no solo a los mejores futbolistas del mundo, sino también el avance del deporte en todas sus formas.

(Por: Maxdiel Fernández Padrón)