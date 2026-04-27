Armando Ferrer con mucho deseo de irle encima a la Liga Élite

La presentación del mediometraje de animación Doble Play, que aborda nuestro pasatiempo nacional orientando a las pequeñas categorías, devino espacio propicio para dialogar con el estratega Armando Ferrer.

El mentor de los campeones de la Serie Nacional 64 dialogó sobre cómo marcha la preparación, los seleccionados para reforzar el conjunto y las aspiraciones de Matanzas con vistas a la IV Liga Élite del béisbol cubano.

“Como todos ustedes conocen, la estructura del campeonato permite 20 atletas de la provincia y el resto son refuerzos, por lo que buscamos construir el equipo a partir de algunos aspectos que nos fallaron en la Serie Nacional.

“En redes sociales se han divulgado muchas nóminas que han generado un poco de desconcierto en la población, porque faltan determinados atletas; pero esas nóminas no son las oficiales”.

Una de las interrogantes que más fuerza cobra entre los aficionados es si el máscara Andrys Pérez podrá participar o no en el campeonato.

“Andrys Pérez es un tema que está suspenso, aún no se sabe si va a participar o no, porque depende de un contrato en el exterior, el cual no se ha confirmado. Está entrenando con el equipo, buscando estar en la mejor forma deportiva posible, ya sea para la Liga Élite o para cumplir con su compromiso en el extranjero.

“En el caso de Armando Dueñas, la situación resulta similar; hasta este momento se mantiene entrenando en espera de la confirmación de su contrato.

“El resto de los jugadores continúa entrenando allá en Varadero, porque realmente aquí al estadio, por problemas logísticos, no han podido venir.

“La preparación marcha bien, hay mucha cohesión en el equipo y estamos repitiendo la metodología de entrenamiento en arena, que nos ha dado resultado cada vez que la empleamos”.

En el caso de los refuerzos, el profe Ferrer señaló sentirse satisfecho, aunque habría determinado un refuerzo distinto para la primera elección.

“ Yo hubiese querido que Yordanis Samón hubiese sido el primer refuerzo, porque necesitamos un primera base para reforzar la posición.

“Ya Samón estuvo con nosotros y se quitó el San Benito de que no ganaba campeonatos y que los equipos en los que jugaba no ganaban. Samón sería mi primer refuerzo, no solo por lo que puede aportar como pelotero, que para mí está entre los mejores del país, sino porque también lo tenemos nosotros y no fortalecemos a los contrarios.

“En torno al resto del cuadro tenemos jugadores como Aníbal Medina, Adrian Pérez, Luis Ángel Sánchez, los cuales nos aportan versatilidad y pueden cumplir diferentes roles.

“Tenemos muchos deseos de irle encima a la Liga Élite y tratar de repetir los dos torneos, solo resta concretarlo sobre el terreno”. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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