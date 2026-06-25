Eduardo Blanco: Abran paso que llegó el “Tren”

Cuando se anunciaron los refuerzos para la semifinal de la Liga Élite del béisbol cubano, muchos aficionados se preguntaban si el alto mando de Industriales había acertado con la petición de Eduardo Blanco como refuerzo.

Al momento se comenzaron a ver las interrogantes en redes sociales: ¿Para qué Ɓlanco si ya tenemos buenos jardineros? ¿Otro jugador, si lo que necesitamos es pitcheo?

Sin duda alguna, las praderas de los leones están más que bien cubiertas con figuras contrastadas como Yasser Julio González, talentos emergentes como Félix Rodríguez, Ariel Hecheverría, a los que se suma la variante de Yasiel Santoya.

Tampoco puede olvidarse que, aunque el polivalente Roberto Álvarez actualmente está asumiendo la tercera almohadilla, los jardines son su posición natural dentro del mundo del bate y la pelota.

Dos partidos le han bastado a Eduardo Blanco para callar las bocas de quienes se oponían y cuestionaban su adición al roster dirigido por Guillermo Carmona.

Acostumbrado a ser titular con sus Cocodrilos, el Tren debió prepararse para asumir un nuevo rol con la manada, el de emergente.

En la primera oportunidad que tuvo, demostró por qué es uno de los hombres más confiables en el béisbol cubano a la hora de remolcar carreras y traer empate o ventaja en los partidos.

Justo en la sexta entrada del primer partido entre Leones y Huracanes en el mítico estadio Latinoamericano y con los capitalinos debajo en el marcador dos carreras por una, el coach de bateo de Industriales, Alexander Malleta, se acercó a Totó para confirmarle que sería el encargado de asumir el turno que podía cambiar los cauces del juego.

En ese momento, el espigado pelotero del municipio de Martí comenzó a hacer suines de calentamiento, respiró hondo y se dirigió a la caja de bateo con la confianza de quien ya ha vivido ese momento en más de una ocasión.

En conteo de dos bolas y un strike, Blanco impactó la pelota y sacó una conexión de roletazo que pasó al jardín izquierdo, trayendo el empate para la goma y permitiendo al equipo de las letras góticas cantar el alirón.

Pese a su actuación de la primera jornada el estratega Guillermo Carmona se mantuvo fiel al concepto de que alineación que gana no se modifica y Eduardo Blanco debió iniciar el segundo partido del play off viendo los toros desde la barrera.

En el deporte quien merece ser protagonista no puede quedar para actor secundario una vez más el decursar de los acontecimientos en el segundo juego entre mayabequense y habaneros propició que fuera necesario recurrir al talento de Totó para remolcar carreras.

Esta vez el pareo trajo consigo cierta carga emotiva porque en frente tenía al relevista Jennier Álvarez, quien había sido su compañero en Matanzas durante la etapa regular del torneo veraniego y quien luego paso a formar parte de las huestes de los Huracanes.

Blanco no perdonó y reafirmó porque a la hora de traer compañero para la registradora toca contar con el, el 55 de los reptiles sacó un cañonazo al medio que trajo una vez más el empate para los giraldillos.

Por si su papel con el bate no fuera lo suficiente meritorio a la defensa y jugando el jardín derecho logró una excelente atrapada excibiendo sus dotes en ese apartado.

Peloteros como Eduardo Blanco son los que siempre quisiera en mi equipo que responden bajo presión, que no importa que chamarreta tengan puesta salen a darlo todo y que sin portar distintivos funge como un líder silencioso.

Con su rendimiento en las dos primeras presentaciones de los felinos se abren dónde preguntas ¿Partirá como titular en el tercer juego?¿ Su desempeño le valdrá para estar en la preselección del equipo Cuba?.

En tiempos en los que la pelota cubana adolece de esa exuberancia de jugadores de calidad en mi opinión muy personal Blanco es de los que viene haciendo méritos hace muchos años para ser llamado a las preselecciones nacionales.