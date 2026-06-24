Llaves solidarias. Fotos de la autora. Video: Raúl Navarro Fuentes

Hay personas que no necesitan discursos ni reflectores para demostrar que el corazón cabe en un gesto. Rudy Benítez Ponce, trabajador por cuenta propia del punto conocido como El Patrón, de la Calzada de Tirry y San Rafael, ha dado una lección de humanidad que merece ser contada.

Rudy donó al Gobierno Provincial de Matanzas un triciclo eléctrico, que será destinado al traslado de pacientes de hemodiálisis, al transporte de médicos y a otras tareas esenciales de los servicios sociales. La entrega se materializó cuando Rudy puso las llaves del vehículo en las manos de la gobernadora Marieta Poey Zamora, en medio de un cálido aplauso de los presentes. Visiblemente emocionada, la gobernadora le agradeció el gesto y le aseguró que será utilizado en bien social.

«Esta donación es de vital importancia. En primer lugar, porque es para el pueblo matancero», expresó Marieta Poey, quien además destacó la unidad existente entre el sector estatal y no estatal. «Es la primera donación de un triciclo y se suma a otras que han hecho las Formas de Gestión No Estatal. Rudy ha sido uno de los que ha contribuido a este tipo de donaciones. Estamos conscientes de que a partir de esta experiencia se van a sumar otras», afirmó.

La gobernadora recordó que en un reciente encuentro con las Formas de Gestión No Estatal, ellos manifestaron lo importante que significa para ellos que el Partido y el Gobierno los escuchen. «Podemos intercambiar con ellos experiencias, todo en base a la legalidad y a lo establecido, pero bajo el respeto y la solidaridad entre las Formas de Gestión No Estatal. Al final, el beneficiado es el pueblo», subrayó.

«Esto lo vamos a seguir intencionando y es un logro de la provincia que tenemos que hacerlo extensivo. Son de las cosas positivas que el propio Presidente de la República nos ha solicitado extender, y esta es una de ellas», agregó Marieta, quien agradeció además la integración de Rudy y su familia en estos gestos solidarios.

Pero este no es el primer acto solidario de Rudy. Quienes lo conocen saben que no es un hombre de negocios distante, sino un vecino de esos que no pasan de largo. Anteriormente, ha apoyado al hogar de ancianos, al centro médico y, en medio de las dificultades por el déficit de efectivo en el sistema bancario, ha ayudado a varias personas a cobrar sus pensiones y salarios.

También ha donado a la casa de niños sin amparo familiar un sistema de paneles fotovoltaicos con respaldo, que ha ayudado a sostener la vitalidad de los servicios eléctricos en ese lugar, entre otras donaciones junto a otras Formas de Gestión No Estatal.

Su gesto adquiere aún más valor en el contexto de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba, que afectan el acceso a combustibles y recursos básicos. Que un ciudadano, desde el sector privado, decida aportar un medio de transporte eléctrico no solo es un alivio práctico, sino una declaración de principios: la solidaridad puede más que cualquier cerco.

Rudy Benítez demuestra que el esfuerzo individual, cuando se pone al servicio de los demás, se multiplica en bienestar colectivo. Y su ejemplo, sin duda, quedará grabado en cada kilómetro que recorra ese triciclo llevando salud y esperanza a quienes más lo necesitan.