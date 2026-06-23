Cocodrilos con estirpe de campeones aún fuera del pantano

Una de las interrogantes que asaltaba a los seguidores del deporte del bate y la pelota luego de la elección de los refuerzos para los play off de la Liga Élite resultaba si los peloteros yumurinos estaban en condiciones de asumir el reto de la postemporada.

No se puede tapar el sol con un dedo y un rendimiento tan discreto de los Cocodrilos de Matanzas, de manera colectiva, invitaba a la duda sobre el estado deportivo, emocional y físico de sus atletas.

En la primera jornada de la semifinal, José Amaury Noroña, quien llegó a Las Tunas a escasos minutos de comenzar la confrontación entre los locales y los Cachorros de Holguín, fue el primer encargado de disipar las dudas con un palo de vuelta completa y tres remolques.

Como si de un secreto a voces se tratara, luego de una actuación más que meritoria, sin apenas haberse quitado el polvo del camino en la segunda presentación de los Leñadores, Noroña abrió como titular en la pradera central y ocupando sexto turno en el orden ofensivo.

El slugger yumurino hizo válidas sobre el terreno de juego las condiciones que en su momento lo convirtieron en el jugador más valioso de los dos principales torneos que se desarrollan en el país.

José Amaury fue en el partido de 4-2 con un doble, un triple y par de remolques para contribuir a la paliza tunera de 14 carreras por cero frente a los sabuesos.

En dos jornadas competitivas, bajo las órdenes de Aveicis Pantoja, el colombino promedia para 500 de 6-3 con un home run, un triple, un doble y cinco impulsadas.

Como se dice en buen cubano: El muchacho cayó de pie con la novena oriental, demostrando que la calidad siempre ha estado; era cuestión de encontrarse y comenzar a producir.

En el choque, que tuvo por sede la zona occidental del país sobre la grama del mítico estadio Latinoamericano, el máscara Andrys Pérez, primera elección como refuerzo del mentor Guillermo Carmona, respondió a la confianza del alto mando capitalino.

Fotos: tomadas de Jit Deportes

El joven, del poblado de Guanábana, dió cátedra defensiva tras el plato como ya tiene acostumbrados a sus seguidores. Andrys supo guiar al pitcheo azul a lo largo de las nueve entradas para sortear las dificultades y lograr el triunfo.

Con el madero, su aporte resultó vital, remolcando dos anotaciones, una de ellas sirvió para descontar en la parte baja del sexto inning, cuando los Huracanes habían tomado el mando en pareo frente a los giraldillos.

En su segunda incursión como León, el actual receptor del equipo se fue con par de indiscutibles en cuatro visitas al Home plate.

Otro que aportó con el madero en su primera aparición con los felinos fue el patrullero Eduardo Blanco, en dos oportunidades ofensivas consiguió un hit de oro, que sirvió para empatar en su momento el choque en el coloso del Cerro.

Totó, como le apodan al espigado pelotero en el mundo del béisbol cubano debió asumir un nuevo rol, el de salir de emergente. En su nueva función, el capitán de los reptiles no defraudó y demostró por qué en las últimas dos temporadas es el jugador que más carreras a impulsado en el país.

La calidad de los peloteros matanceros nunca estuvo puesta en duda, pero con su rendimiento en la continuación del torneo veraniego se abre una veintena de preguntas.

¿El resultado de Matanzas en la Liga Élite se debió estrictamente a lo deportivo o también se vio implicado lo motivacional?¿Las figuras no supieron poner el rendimiento individual en función de lo colectivo?¿La dirección no supo transmitir su idea de juego a los peloteros?

Por el momento todos esos cuestionamientos deberán aguardar respuesta hasta el inicio de la Serie Nacional 65, pero de lo que no queda duda es que los Cocodrilos mantienen la estirpe de campeones aún fuera del pantano. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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