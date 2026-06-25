Unión Eléctrica pronostica 2056 MW de afectación para la máxima demanda

La Unión Eléctrica (UNE) informa que la disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 856 MW, la demanda 2650 MW con 1820 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2151 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4859 MWh, con 784 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Se encuentran fuera de servicio por avería, la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Habana, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 4 de la CTE CMC, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 274 MW.

Se prevé la entrada para el horario pico de la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes con 158 MW y la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1014 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 2026 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2056 MW en este horario.

(Con información de la UNE)