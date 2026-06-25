APARTADO 1433: Sobre dificultades con la señal de televisión

Ramiro Mandes Izquierdo, vecino de la calle Céspedes, entre Mariana Grajales y Marta Abreu, en el municipio de Colón, transmite en su misiva la preocupación relacionada con la ausencia, ya prolongada, de la señal televisiva, problema que atañe también a muchos colombinos.

“Comprendemos la situación real de la crisis energética que atraviesa el país, pero, ¿no se tiene mínima información? ¿Qué ocurre con el transmisor ubicado en San Miguel de los Baños? Solicito que este asunto lo aborden los medios de comunicación”.

Para la correspondiente argumentación, este redactor visitó la sede de la División Territorial de RadioCuba, ubicada en la Calzada del naranjal, en esta ciudad.

De acuerdo con la información ofrecida por Dunieski Padrón Cartaya, director de la entidad; y Yunet Guerra Aguiar, especialista comercial, se trata de la escasez de la materia prima indispensable para el funcionamiento de los transmisores: la energía eléctrica.

Por otro lado, señalaron los directivos, se adicionan las dificultades para abastecer de combustibles y lubricantes los grupos electrógenos, los cuales ya evidencian notable deterioro, además.

Todo ello, por supuesto, afecta la potencia de los equipos y redunda negativamente, por ejemplo, en la estabilidad del sonido de la radio. Explicaron que desde 20217 RadioCuba no recibía partes y piezas para transmisores, aspecto que se solventaba con la inventiva de los técnicos.

Manifestaron que luego, en 2025, se instalaron en la provincia cinco transmisores para la televisión digital, pero en la actualidad uno de ellos ha presentado reiteradas averías, que gracias al esfuerzo de los especialistas se ha puesto en funcionamiento.

Sin dudas, ello ha resultado una mejoría, pero la falta de energía eléctrica prolongada deteriora con rapidez dichos equipos. La envergadura del problema, en los momentos actuales, deja sin señal televisiva al 70 % de nuestros clientes en todo el territorio, señalaron los expertos.

RESPUESTA A LA FALTA DE AGUA

Derivado de un litigio de vecindad, Julio Acosta Rivero, residente en la calle 26 A, No. 328, entre Spríu y Anglona, municipio de Cárdenas, no posee agua potable en su domicilio, excepto en la cocina. “Tengo las condiciones creadas para que ello no suceda”, asevera el lector.

En la respuesta de Mirtha Sánchez González, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Frank Padrón Domínguez, intendente del Consejo de la Administración Municipal (CAM), se afirma que el caso fue remitido a Yurelkys Ruiz Leiva, viceintendente del CAM.

“Acosta Rivero ha sido atendido en diversas ocasiones. Le comunicamos que el pasado 16 de abril, el asunto de marras debió ser analizado en la comisión de ilegalidades, lo cual, de acuerdo con lo establecido, implicó la visita a ambos inmuebles por los organismos pertinentes”, concluyen los funcionarios.