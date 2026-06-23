Pueblo matancero rinde tributo póstumo al Comandante Ramiro Valdés Menéndez

En la sede del gobierno provincial miles de matanceros se congregaron esta mañana para rendir tributo póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien falleció el pasado 21 de junio.
Mario Sabines Lorenzo, secretario del Partido en la provincia y Marieta Poey Zamora, gobernadora; junto a cuadros, directivos, combatientes y representantes de las organizaciones políticas y de masas iniciaron el tributo que continuará hasta las 4 de la tarde el pueblo yumurino.
(Noticia en construcción)
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