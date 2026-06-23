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Pueblo matancero rinde tributo póstumo al Comandante Ramiro Valdés Menéndez

Foto del avatar 23 de junio de 2026 0 comment
Pueblo matancero rinde tributo póstumo al Comandante Ramiro Valdés Menéndez. Foto: Jessica Acevedo

En la sede del gobierno provincial miles de matanceros se congregaron esta mañana para rendir tributo póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien falleció el pasado 21 de junio.

Mario Sabines Lorenzo, secretario del Partido en la provincia y Marieta Poey Zamora, gobernadora; junto a cuadros, directivos, combatientes y representantes de las organizaciones políticas y de masas iniciaron el tributo que continuará hasta las 4 de la tarde el pueblo yumurino.

Fotos: Jessica Acevedo Alfonso

Autoridades de la provincia. Foto: Izet Morales

Fotos: Izet Morales

(Noticia en construcción)

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Sobre el autor: Jessica Acevedo Alfonso

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