De Cuba

Colaboradores cubanos de la Salud fuera de peligro tras sismo en Venezuela

25 de junio de 2026 0 comment
Los colaboradores de la Misión Médica Cubana en Venezuela ratifican su compromiso con la salud y el bienestar del pueblo en medio de la difícil situación que atraviesa esa nación hermana.

Inmediatamente que se conoció del sismo ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela, el Ministro de Salud Pública de Cuba, Doctor José Ángel Portal Miranda, estableció comunicación con la Dirección de la Misión Médica en ese país, la cual informó que lograron intercambiar con los equipos de trabajo en los 24 estados donde contamos con colaboradores, quienes se encuentran fuera de peligro y muchos de ellos incorporados desde el primer momento de los sucesos a las labores asistenciales en función del pueblo venezolano.

Los colaboradores de la Misión Médica Cubana en Venezuela ratifican su compromiso con la salud y el bienestar del pueblo en medio de la difícil situación que atraviesa esa nación hermana.

Recomendado para usted

El padre que sostiene los mundos

El padre que sostiene los mundos

Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de la República, durante su intervención en la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

¡Cuba cambia para levantarse!  ¡Cuba cambia para vivir mejor!

Aprueban propuesta de reforma salarial integral en el sector estatal y nuevas medidas de protección social en Cuba

Aprueban propuesta de reforma salarial integral en el sector estatal y nuevas medidas de protección social en Cuba

Sobre el autor: Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *