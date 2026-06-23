Unión Eléctrica: afectación de 2075 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2037 MW a las 20:30 horas, por demanda superior a lo pronosticado.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4579 MWh, con 631 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1180 MW, la demanda 2780 MW con 1600 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Principales incidencias

Generación Térmica

Avería: Unidades 6 y 8 de la CTE Máximo Gómez, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

Total de MW afectados por esta causa: 410 MW fuera de servicio.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible, con 890 MW.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Total de MW indisponibles por combustible: 1203 MW

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 35 MW.

Con este pronóstico para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1215 MW con una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 2035 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2075 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

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