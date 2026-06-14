UNE pronostica 1915 MW de afectación para pico nocturno de hoy

Durante este sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1826 MW a las 21:10 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2999 MWh, con 521 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1245 MW, la demanda 2650 MW con 1385 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Se encuentran en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 539 MW.

Para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1215 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1885 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1915 MW en este horario.

(Tomado de UNE-MINEM)