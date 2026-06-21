Prevén afectación de 1 970 MW durante la noche de este domingo

La Unión Eléctrica (UNE) informó este domingo que durante el sábado, el servicio se vio afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas, incidencia que se extendió a lo largo de toda la madrugada. La máxima afectación se registró a las 20:30 horas, cuando el déficit alcanzó los 2 008 MW.

En cuanto a las fuentes renovables, los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron una producción de 3 913 MWh, con una potencia máxima entregada de 552 MW en el horario de la media del día.

Al inicio de la mañana del domingo, la disponibilidad del SEN era de 1 080 MW, la demanda ascendió a 2609 MW y la afectación fue de 1 548 MW. Para el resto del horario de la media se estima que la afectación se mantenga en 1 550 MW.

La generación térmica presenta múltiples incidencias. Se encuentran en avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, actualmente en proceso de arranque, la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 2 de la CTE Felton.

Permancen en mantenimiento la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté. Las limitaciones técnicas en la generación térmica totalizan 333 MW.

Para el horario pico se prevé la entrada de la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara con 80 MW. Con esta incorporación, la disponibilidad estimada será de 1 160 MW, frente a una demanda máxima de 3 100 MW, lo que generaría un déficit de 1 940 MW. De mantenerse las condiciones, se pronostica una afectación de 1 970 MW durante la noche.