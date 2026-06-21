Etecsa instala sistema solar en Limonar para estabilizar las telecomunicaciones

Como parte de la estrategia provincial de cambio de matriz energética, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) beneficia al municipio de Limonar con el montaje de un sistema de paneles solares en su Centro de Telecomunicaciones, una inversión que garantizará la estabilidad de los servicios de telefonía y datos en el territorio, severamente afectados por el déficit eléctrico.

El nuevo equipamiento, según informó la página en Facebook de la Asamblea Municipal del Poder Popular, cuenta con una potencia de 24 kW, respaldada por cinco baterías de 16 kWh cada una. Esta capacidad instalada permitirá que los servicios de telecomunicaciones se mantengan operativos, incluso durante los prolongados apagones que afectan a la provincia, al operar de manera aislada de la red eléctrica nacional.

La instalación de este sistema en Limonar se enmarca en un programa más amplio de Etecsa, en aras de disminuir la vulnerabilidad de sus servicios ante las frecuentes interrupciones del Sistema Electroenergético Nacional. La obra no es una mejora técnica aislada, sino una inversión directa en la calidad de vida y el desarrollo del municipio, al asegurar la conectividad de la población y las entidades económicas.

Jorge Caraballo, jefe de inversiones de Etecsa en la provincia, informó que a finales de mayo comenzó un programa para instalar paneles solares en 30 radiobases, el cual debe concluir en el mes de julio. En cuanto a los sistemas destinados a las cabeceras municipales, ya finalizó el montaje en Unión de Reyes y Pedro Betancourt, y la instalación continúa ahora en Limonar, después de realizarse en Martí.

A nivel provincial, el proceso de cambio de matriz energética en la empresa de Telecomunicaciones incluye la instalación de 18 sistemas fotovoltaicos de 2 kW en pequeños gabinetes tecnológicos de municipios como Cárdenas, Jovellanos, Jagüey Grande y Colón. Además, se prevé un segundo programa con kits de entre 5 y 7 kW para dar cobertura a 29 radiobases y un tercero con sistemas de entre 16 y 24 kW para impactar en cabeceras municipales, en el que se inscribe precisamente la nueva solución de Limonar.

“Este cambio de matriz energética busca reducir la vulnerabilidad de los servicios de telecomunicaciones ante las interrupciones del sistema electroenergético nacional y prioriza el uso de fuentes renovables en sitios tecnológicos clave del territorio”, explicaron directivos de Etecsa en la provincia. El sistema instalado en Limonar, con su banco de baterías, garantizará el funcionamiento de los equipos mientras existan condiciones favorables de carga solar, contribuyendo así a mitigar el impacto del déficit energético que afecta a más del 70 % de los clientes de telecomunicaciones en el país.