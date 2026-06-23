Francia sortea la tormenta y sella su boleto a dieciseisavos

La selección de Francia reafirmó su candidatura al título tras derrotar con autoridad a Irak por 3-0 en la segunda jornada del Grupo I. Con sede en Filadelfia, el conjunto dirigido por Didier Deschamps encadenó su segunda victoria consecutiva en el Mundial 2026, sumando este triunfo al logrado contra Senegal en su debut.

De esta manera, «Les Bleus» han asegurado matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen, ratificando su estatus de potencia.

El encuentro será recordado tanto por el fútbol como por las extremas inclemencias del clima. Poco antes del descanso, una fuerte tormenta eléctrica obligó a detener las acciones por más de dos horas ante el peligro latente de caída de rayos.

A pesar del largo y frío parón que amenazaba con cortar el ritmo del partido, la escuadra europea no perdió un ápice de concentración y regresó al terreno de juego con la misma voracidad ofensiva con la que inició.

La gran figura del partido volvió a ser el incombustible Kylian Mbappé, quien lució con un espléndido doblete en los minutos 13 y 53 para encaminar la victoria gala. La guinda del pastel llegó por cortesía de Ousmane Dembélé al minuto 65, marcando así su anhelado primer gol en Copas del Mundo tras 13 partidos disputados.

​Ahora, el horizonte depara a Francia el compromiso más esperado de toda la fase de grupos: el cruce ante Noruega. Este duelo no solo definirá el liderato de un sector donde ambas escuadras marchan invictas, sino que pondrá frente a frente a los dos mayores talentos del fútbol mundial.

Kylian Mbappé y Erling Haaland protagonizarán una auténtica batalla de titanes, a la cual ambos astros llegan en estado de gracia tras firmar sendos dobletes en sus dos primeras presentaciones y acumular cuatro dianas por cabeza en lo que va del certamen.

Fotos: tomadas de fifa.com

Hasta el momento, la actuación de Francia roza la perfección en este Mundial. Han demostrado superioridad en el área rival, capacidad de reacción y resiliencia mental, además de una profundidad de banquillo envidiable.

Sin embargo, enfrentar a la Noruega de Haaland será la verdadera prueba de fuego para la zaga defensiva francesa, que por ahora no ha ido al límite de sus capacidades. Si logran neutralizar al gigante nórdico y mantener su característica fluidez ofensiva, quedará comprobado que tienen la jerarquía y madurez absoluta para soñar seriamente con volver a levantar la Copa del Mundo. (Texto por: Diego Riera, estudiante de Periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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