Convocan a matanceros a rendir homenaje al Comandante Ramiro Valdés Menéndez

El pueblo matancero está convocado a rendir tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien falleció en La Habana en la mañana de este domingo 21 de junio a los 94 años.

Las honras fúnebres se realizarán en los portales de la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular, en la ciudad de Matanzas, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. de este martes 23 de junio, donde el pueblo podrá dar el último adiós a uno de los más leales y paradigmáticos combatientes de la Revolución Cubana.

En el mensaje oficial dado a conocer por la dirección del Partido, el Estado y el Gobierno, se destacó que el histórico Comandante atesora una “brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria”. Desde muy joven, Valdés Menéndez se integró a las filas del movimiento revolucionario. Nacido el 28 de abril de 1932 en Artemisa, participó en el Asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, fue miembro de la expedición del yate Granma y combatió en las montañas de la Sierra Maestra junto al Che Guevara. Su compromiso y valentía lo llevaron a ser ascendido al grado de Comandante.

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Tras el triunfo revolucionario de 1959, Valdés ocupó algunas de las más altas responsabilidades del Estado cubano. Fue Ministro del Interior en dos ocasiones (1961-1968 y 1979-1985), Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ministro de la Informática y las Comunicaciones y Vice primer ministro. Como expresara el presidente Miguel Díaz-Canel en su mensaje de condolencias, “cada acto de la vida del Comandante estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl Castro, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada”.

Considerado el arquitecto del sistema de seguridad e inteligencia del país, Ramiro Valdés fue una pieza clave en la defensa de la soberanía nacional. El mandatario cubano afirmó que su partida “duele profundamente, como la de un padre” y que siempre recordará “su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”.

“¡Hasta la victoria siempre, Comandante!”, concluyó el presidente Díaz-Canel en su emotivo mensaje.

La cita será este martes 23 de junio, en los portales del Gobierno Provincial en Matanzas. El pueblo matancero, fiel a su historia de dignidad y resistencia, está convocado a acompañar y rendir honores a quien dedicó su vida a la defensa de la Patria. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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