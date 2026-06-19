Amplían marco para la inversión extranjera en Cuba

Como parte del conjunto de transformaciones económicas y sociales en discusión, el primer ministro Manuel Marrero presentó ante los diputados acciones orientadas a ampliar de forma significativa el alcance de la inversión extranjera en el país, con nuevas facilidades para su operación, mayor autonomía financiera y cambios en el marco regulatorio.

Inversión extranjera

Las propuestas contemplan, en primer lugar, el estímulo a la inversión extranjera en empresas privadas, una modalidad que hasta el momento no estaba permitida, así como la ampliación de los contratos de asociación económica.

En materia de derechos sobre bienes y activos, se plantea extender el derecho de superficie hasta 99 años y el derecho de usufructo hasta 50 años, lo que otorgaría mayor estabilidad a los proyectos de inversión a largo plazo.

Asimismo, se propone flexibilizar la operativa financiera de los inversionistas extranjeros, permitiendo la apertura de cuentas en el exterior sin autorización previa, con la única obligación de notificación, así como el acceso directo al mercado cambiario para operar con sus divisas.

Entre las medidas también se incluye la autorización para que los negocios inmobiliarios desarrollen actividades de compraventa, junto con la eliminación del uso obligatorio de entidades empleadoras, lo que abre paso a esquemas de contratación directa.

El paquete regulatorio prevé además la reducción de trámites, plazos y niveles de aprobación de la inversión extranjera directa, incorporando el principio de “silencio administrativo positivo” y una mayor descentralización del proceso de autorización.

De igual forma, se propone permitir la inversión extranjera en zonas específicas como La Habana Vieja, así como la aplicación del principio de nomenclatura negativa en materia de importaciones, delimitando únicamente las actividades restringidas.

Las propuestas incluyen también la autorización para que empresas privadas y cooperativas puedan importar y exportar directamente, así como la posibilidad de comercialización de marcas y patentes.

Finalmente, se plantea ampliar el alcance de la dolarización parcial en determinadas operaciones económicas y modificar los esquemas cerrados de autofinanciamiento, con el objetivo de dotar de mayor flexibilidad al funcionamiento de los proyectos con capital extranjero.

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