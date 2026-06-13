La UNE pronostica una afectación de 1810 MW para el horario pico del sábado 13 de junio

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 21793 MW a las 19:30 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2571 MWh, con 368 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del Sistema Eléctrico Nacional

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1200 MW, la demanda 2580 MW con 1385 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidades 2 y 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidades 5 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 444 MW fuera de servicio.

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, con 890 MW.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel, Central Fuel de Moa.

Total de MW indisponibles por combustible: 1203

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 70 MW.

Con este pronóstico para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1270 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1780 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1810 MW en este horario.

(Con información de la UNE)