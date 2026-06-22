Cámara Viva: Un Ficus entre El Batazo y la UNE

Esta imagen no es un simple arbusto; es un termómetro de la negligencia institucional. Crece desafiante en la pared que comparten la bodega El Batazo y una oficina comercial de la Empresa Eléctrica, en la calle Manzano y Dos de Mayo, en la ciudad de Matanzas.

En Cuba al jagüey se le toma como símbolo de ingratitud y traición, debido a que busca apoyo en otras plantas, a las que poco a poco va abrazando hasta que las ahoga. Los Ficus buscan su alimento principal, el agua, para alimentarse y fortalecerse, y este ya encontró su fuente. Alimentado por un salidero y enredado entre cables, sus raíces ya agrietan la estructura. Vecinos cuentan que la oficina de la OBE fue restaurada y no le puso fin a este “capricho verde”, pero la naturaleza es implacable.

Entendemos las dificultades de recursos que hoy enfrentamos; nadie pide obras faraónicas. Sin embargo, si la Empresa Eléctrica, la Empresa de Comercio, Acueducto y los factores de la comunidad se sientan una vez y coordinan acciones concretas, el problema se resuelve sin grandes desembolsos. Lo que duele no es la falta de medios, sino la falta de voluntad.

Según Rolando Reyes, otrora delegado, llevan años hablando de este arbusto en las asambleas de rendición de cuentas; ya es hora de actuar. Cámara Viva ajustó el lente; dejamos en manos de quienes corresponda la solución. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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