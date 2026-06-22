De los seis integrantes del roster de los Cocodrilos de Matanzas que fueron seleccionados como refuerzos para el playoff de la Liga Élite, solo uno vio acción en la primera jornada de la semifinal.

En el enfrentamiento entre los Leñadores de Las Tunas y Cachorros de Holguín, que terminó con victoria para los subcampeones de la Serie Nacional 64 con pizarra de 24 anotaciones por 12, el colombino José Amaury Noroña vio acción por los leñadores.

El número 25 del elenco de la Ciudad de los Puentes no arrancó como titular y debió aguardar su oportunidad saliendo desde el banco.

Noroña entró de cambio en la parte baja del quinto inning por el experimentado Yordanis Alarcón y en su primera oportunidad ofensiva sacó una larga conexión por el jardín izquierdo que estuvo a escasos centímetros de convertirse en cuadrangular.

En su segundo turno al bate, el slugger yumurino hizo presente el poder ofensivo de sus muñecas y disparó un enorme vuelacercas que fue a parar a la carpintería que se encuentra tras el jardín izquierdo del cuartel general de los tuneros.

Con el batazo de vuelta completa, José Amaury Noroña sumó tres anotaciones impulsadas con la franela de los Leñadores de Las Tunas y añadió su séptimo home run de la competencia.

Pese a no ser su mejor año con el madero, el matancero está respondiendo a la confianza del alto mando encabezado por Aveicis Pantoja y demostrando que es un pelotero de alto calibre para el actual nivel del béisbol cubano.

Su cierre de etapa clasificatoria aparejado con el nivel de calidad que ha demostrado resulta un buen augurio para un jugador que a plenitud de forma es sin duda candidato a la selección nacional. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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